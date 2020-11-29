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Сечин рассказал, от чего зависят перспективы цен на нефть
Сечин рассказал, от чего зависят перспективы цен на нефть
Перспективы цен на нефть будут зависеть от скоординированных действий участников рынка, а также от спроса на сырье, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:47
2020-11-29T16:27
цены на нефть
роснефть
опек
игорь сечин
экономика
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Перспективы цен на нефть будут зависеть от скоординированных действий участников рынка, а также от спроса на сырье, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Все зависит от скоординированных действий участников рынка и прежде всего, конечно, от уровня потребления", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о прогнозе по ценам на нефть и сохранении тенденции к их колебаниям.На следующей неделе, 30 ноября и 1 декабря, пройдет серия заседаний ОПЕК+, по итогам которых будет принято решение о том, стоит ли переходить к увеличению добычи нефти альянса почти на два миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.Так, газета The Wall Street Journal писала на этой неделе, что ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению текущих параметров сокращения добычи нефти еще на два-три месяца.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
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цены на нефть, роснефть, опек, игорь сечин, экономика

Сечин рассказал, от чего зависят перспективы цен на нефть

14:47 29.11.2020 (обновлено: 16:27 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Перспективы цен на нефть будут зависеть от скоординированных действий участников рынка, а также от спроса на сырье, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Все зависит от скоординированных действий участников рынка и прежде всего, конечно, от уровня потребления", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о прогнозе по ценам на нефть и сохранении тенденции к их колебаниям.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 09:59
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На следующей неделе, 30 ноября и 1 декабря, пройдет серия заседаний ОПЕК+, по итогам которых будет принято решение о том, стоит ли переходить к увеличению добычи нефти альянса почти на два миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.
Так, газета The Wall Street Journal писала на этой неделе, что ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению текущих параметров сокращения добычи нефти еще на два-три месяца.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
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Цены на нефтьРоснефтьОПЕКИгорь СечинЭкономика
 
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