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Доктор Мясников предрек эпидемию с высокой смертностью
Доктор Мясников предрек эпидемию с высокой смертностью
Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников не исключил возникновения вируса гриппа со смертностью 35 — 40 процентов. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:38
2020-11-29T14:38
александр мясников (врач)
telegram (приложение)
университет джонса хопкинса
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников не исключил возникновения вируса гриппа со смертностью 35 — 40 процентов.В своем Telegram-канале он написал, что необходимо "сконцентрировать силы всех ученых" на создании "универсальной" вакцины.Доктор пояснил, что, по данным вирусологов, от серьезной эпидемии человечество отделяют две мутации: "первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку".Он подчеркнул, что если ученые не создадут "универсальную" вакцину до прихода вируса с высокой смертностью, то погибнут десятки миллионов человек.Мясников также указал, что у COVID-19 уровень смертности не высок. "Нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже встанет", — заключил главврач.Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников по заболеванию и смертности от COVID-19, накануне сообщил, что число случаев заражения в мире достигло 62 084 566. Скончались 1 449 642 человека с подтвержденным заболеванием.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), telegram (приложение), университет джонса хопкинса, общество

Доктор Мясников предрек эпидемию с высокой смертностью

14:38 29.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников не исключил возникновения вируса гриппа со смертностью 35 — 40 процентов.
В своем Telegram-канале он написал, что необходимо "сконцентрировать силы всех ученых" на создании "универсальной" вакцины.
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Доктор пояснил, что, по данным вирусологов, от серьезной эпидемии человечество отделяют две мутации: "первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку".
"В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг! Коронавирус показал, что мы — люди не готовы в принципе", — написал Мясников.
Он подчеркнул, что если ученые не создадут "универсальную" вакцину до прихода вируса с высокой смертностью, то погибнут десятки миллионов человек.
Мясников также указал, что у COVID-19 уровень смертности не высок.
"Нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже встанет", — заключил главврач.
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Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников по заболеванию и смертности от COVID-19, накануне сообщил, что число случаев заражения в мире достигло 62 084 566. Скончались 1 449 642 человека с подтвержденным заболеванием.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Александр Мясников (врач)Telegram (приложение)Университет Джонса ХопкинсаОбщество
 
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