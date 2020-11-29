Доктор Мясников предрек эпидемию с высокой смертностью
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников не исключил возникновения вируса гриппа со смертностью 35 — 40 процентов.
В своем Telegram-канале он написал, что необходимо "сконцентрировать силы всех ученых" на создании "универсальной" вакцины.
Доктор пояснил, что, по данным вирусологов, от серьезной эпидемии человечество отделяют две мутации: "первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку".
"В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг! Коронавирус показал, что мы — люди не готовы в принципе", — написал Мясников.
Он подчеркнул, что если ученые не создадут "универсальную" вакцину до прихода вируса с высокой смертностью, то погибнут десятки миллионов человек.
Мясников также указал, что у COVID-19 уровень смертности не высок.
"Нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже встанет", — заключил главврач.
Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников по заболеванию и смертности от COVID-19, накануне сообщил, что число случаев заражения в мире достигло 62 084 566. Скончались 1 449 642 человека с подтвержденным заболеванием.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.