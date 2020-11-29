https://ria.ru/20201129/myasnikov-epidemiya-1586837301.html

Доктор Мясников предрек эпидемию с высокой смертностью

Доктор Мясников предрек эпидемию с высокой смертностью

Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников не исключил возникновения вируса гриппа со смертностью 35 — 40 процентов. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T14:38

2020-11-29T14:38

2020-11-29T14:38

александр мясников (врач)

telegram (приложение)

университет джонса хопкинса

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников не исключил возникновения вируса гриппа со смертностью 35 — 40 процентов.В своем Telegram-канале он написал, что необходимо "сконцентрировать силы всех ученых" на создании "универсальной" вакцины.Доктор пояснил, что, по данным вирусологов, от серьезной эпидемии человечество отделяют две мутации: "первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку".Он подчеркнул, что если ученые не создадут "универсальную" вакцину до прихода вируса с высокой смертностью, то погибнут десятки миллионов человек.Мясников также указал, что у COVID-19 уровень смертности не высок. "Нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже встанет", — заключил главврач.Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников по заболеванию и смертности от COVID-19, накануне сообщил, что число случаев заражения в мире достигло 62 084 566. Скончались 1 449 642 человека с подтвержденным заболеванием.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/zarazhenie-1586824031.html

https://ria.ru/20201129/antitela-1586816711.html

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александр мясников (врач), telegram (приложение), университет джонса хопкинса, общество