https://ria.ru/20201129/krizis-1586604739.html

Не самый жесткий кризис: есть ли плюсы в пандемии для экономики России

Не самый жесткий кризис: есть ли плюсы в пандемии для экономики России

Нынешний кризис, несмотря на масштабность, для России оказался самым мягким за последние двадцать лет, полагают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T08:00

2020-11-29T08:00

2020-11-29T08:02

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Нынешний кризис, несмотря на масштабность, для России оказался самым мягким за последние двадцать лет, полагают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Там считают, что экономика страны восстановится за два года. Однако далеко не все эксперты столь оптимистичны. По мнению многих, сильная рецессия и рост цен неизбежны. Какой сценарий более вероятен, разбиралось РИА Новости. Кризис кризису розньПо сравнению с 1998, 2008-2009 и 2014-2015 годами сейчас экономика чувствуют себя намного лучше, указывают в АКРА. На внутреннем валютном рынке — стабильность, а незначительный рост цен на импортные товары не разгоняет инфляцию. Розничный товарооборот и деловая активность в стране быстро восстановились после резкого падения весной. "Более стабильные макрорынки и цены означают, что временные потери эффективности производства и распределения товаров и услуг не настолько велики, как можно было бы ожидать исходя из истории предыдущих кризисов", — отмечают в агентстве.Поэтому там прогнозируют падение ВВП по итогам 2020-го на 4,3%, а затем рост: в 2021-м — 3,8%. Возвращение к докризисному уровню — в ближайшие годы.В Минэкономразвития ожидают, что в 2020-м российская экономика снизится на 3,9%, а потом выйдет в плюс: в 2021-м — 3,3, 2022-м и 2023-м — 3,4 и три соответственно. И в целом потери экономики из-за пандемии будут меньше, чем в других странах и в кризисы прошлых лет, заметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Этот кризис действительно легче прошлых, соглашается Григорий Вершинин, управляющий партнер инвестиционной компании Lavnik Investments. "Достаточно посмотреть на фондовый рынок. Например, в 2014-м акции Сбербанка просели на 69%, а в этом падение не превысило 32,5. Курс доллара шесть лет назад взлетал на 140%, на сей раз — 33", — говорит собеседник агентства. Сейчас все дело в коронавирусе, подчеркивает Вершинин. В предыдущие годы были кризисная цикличность или рецессия вследствие антироссийских санкций. "Все, кина не будет! Зрители кончились!"Больше всего страдают отрасли, где есть непосредственный контакт с потребителями, поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра ТелеТрейд. "По данным Росстата, за январь-сентябрь объем платных услуг населению сократился на 18,7%. При этом в промышленности — минус 2,9, в транспорт — 5,9. Розничная торговля уменьшилась на 4,8%. А сельское хозяйство, наоборот, прибавило 3,3", — продолжает экономист. Особо выделяется двукратное падение объема услуг учреждений культуры, сферы туризма и санаторно-курортных организаций.По словам советника президента по культуре Владимира Толстого, почти 15% кинотеатров в регионах закрылись уже весной. Еще 40% "может постичь та же участь" до конца года. "Культурно-развлекательной отрасли необходима господдержка до восстановления притока зрителей в кинотеатры, концертные залы. Предполагается, что такие меры примут до конца года, правительство выделит средства из резерва", — уточняет Марк Гойхман. Кроме того, с марта по июль закрылось 62% магазинов, подсчитали в Ассоциации компаний розничной торговли. От пандемии пострадала вся негосударственная экономика. Число предприятий малого и среднего бизнеса уменьшилось на 22,5%.Пандемия как возможность для ростаМежду тем в условиях пандемии, сокращения поездок, падения выручки компаний и спроса на работников возрастает значение самозанятых. По данным главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, их сейчас более 1,3 миллиона человек. По информации сервиса "Яндекс.Касса", рост числа самозанятых с января по июль — в десять с половиной раз превышает прошлогодний показатель. Открываются новые карьерные возможности. Однако эта категория по-прежнему сильно зависит от конъюнктуры рынка. "Это одна из самых социально незащищенных групп на рынке — как их предшественники из неформального сектора экономики в 1990-х. Они также не могут претендовать на медицинскую страховку или страховую пенсию", — уточняет собеседница агентства. Рынок труда в "лихие" 90-е и кризисные 2008-й и 2014-й характеризовался высокой неформальной и вторичной занятостью, ростом теневой безработицы. Такие же процессы наблюдаются и сейчас. Однако тем, кто остался за бортом, помогает цифровизация экономики — тренд уходящего года из-за перехода покупателей в онлайн. Внес свою лепту и льготный налоговый режим для самозанятых — они платят четыре процента за услуги физлицам и шесть при работе с компаниями вместо стандартного НДФЛ в 13%. Нефть нас связалаНи один из кризисов не обошелся без снижения цен на черное золото. Отличия лишь в амплитуде падения и последствиях. В 1998-м были четырехкратное обесценивание рубля, резкий рост бедности. Тогда государство допустило дефолт, что позволило нормализовать ситуацию, но сильно ударило по населению."Затем, с 2000-го по середину 2008-го — непрерывный подъем нефтяных котировок и экономический рост. Быстрому восстановлению экономики помогли большие резервы рабочей силы и производственных мощностей, сформировавшиеся в 90-е", — напоминает Сергей Ермолаев, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова. После кризисов 2008-го и особенно 2014-го никакого резкого роста не было. "Нереализованных активов стало меньше, а нефть не дорожала. Не восстановился также приток иностранного капитала", — говорит собеседник агентства. Ситуацию осложнили и антироссийские санкции. По его словам, кризисы в экономике неизбежны: периоды роста всегда сменяются рецессией. "Последствия пандемии проявятся позже. После 2014-го восстановление заняло два года, на этот раз потребуется больше времени. Впереди экономический спад, рост цен и дефицит бюджета", — предупреждает он. Однако остается надежда, что борьба с коронавирусом увенчается успехом и экономика сможет довольно быстро вернуться к докризисному уровню.

https://ria.ru/20201125/tsb-1586232783.html

https://ria.ru/20201027/magaziny-zakryvayutsya--1581578677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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