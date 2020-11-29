https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586852417.html

В Петербурге число госпитализированных пациентов с COVID выросло на 9,2%

В Петербурге число госпитализированных пациентов с COVID выросло на 9,2%

Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге за неделю выросло на 9,2%, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T17:04

2020-11-29T17:04

2020-11-29T17:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге за неделю выросло на 9,2%, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.По его словам, на утро воскресенья в городе для больных COVID-19 и пневмонией развернуто 10 846 коек, из них свободны 822 койки. "В выходные количество свободных коек традиционно сокращается за счет небольшой выписки больных. С понедельника выписка пациентов существенно возрастает. В Петербурге планируется дальнейшее перепрофилирование медицинских учреждений для приема больных с коронавирусом", - отметил глава комитета.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1835 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 122 216 случаев заражения COVID-19. Скончались 5412 человек. Выздоровели 69 471 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201125/plazma-1586302527.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество