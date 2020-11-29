В Петербурге число госпитализированных пациентов с COVID выросло на 9,2%
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь в "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге за неделю выросло на 9,2%, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"На этой неделе в Петербурге увеличилось количество госпитализаций на 9,2% по сравнению с предыдущей неделей. За неделю в перепрофилированные стационары поступило 5486 больных. 25 ноября был зафиксирован абсолютный рекорд госпитализаций с начала пандемии – 917 человек, что создает беспрецедентную нагрузку на стационарную службу города", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, на утро воскресенья в городе для больных COVID-19 и пневмонией развернуто 10 846 коек, из них свободны 822 койки. "В выходные количество свободных коек традиционно сокращается за счет небольшой выписки больных. С понедельника выписка пациентов существенно возрастает. В Петербурге планируется дальнейшее перепрофилирование медицинских учреждений для приема больных с коронавирусом", - отметил глава комитета.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1835 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 122 216 случаев заражения COVID-19. Скончались 5412 человек. Выздоровели 69 471 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф