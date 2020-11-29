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https://ria.ru/20201129/kirkorov-1586800271.html
"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"
"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"
Музыкант и композитор Юрий Лоза в интервью интернет-изданию sobesednik.ru заявил, что певцы Филипп Киркоров и Николай Басков не дают другим артистам, кроме... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T05:31
2020-11-29T07:19
шоубиз
россия
юрий лоза
валерий меладзе
филипп киркоров
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Музыкант и композитор Юрий Лоза в интервью интернет-изданию sobesednik.ru заявил, что певцы Филипп Киркоров и Николай Басков не дают другим артистам, кроме определенных исполнителей, выступать на новогодних программах.По его словам, так происходит из-за желания организаторов новогодних программ собрать больше денег с шоу. Лоза выразил уверенность, что ни Киркоров, ни Басков не станут уступать "место" на новогодних шоу, поскольку их, по его мнению, станут меньше звать на корпоративы."Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для "Голубых огоньков", а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Это будет скандал, драчка!" — предположил певец.
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россия, юрий лоза, валерий меладзе, филипп киркоров, николай басков

"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"

05:31 29.11.2020 (обновлено: 07:19 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Музыкант и композитор Юрий Лоза в интервью интернет-изданию sobesednik.ru заявил, что певцы Филипп Киркоров и Николай Басков не дают другим артистам, кроме определенных исполнителей, выступать на новогодних программах.
"У всех этих "Голубых огоньков" есть свои прикормленные артисты. Их всего лишь около двух десятков. Я 15 лет не могу пробиться на эти "Огоньки", как и 90 процентов моих коллег. У нас нет никаких шансов, потому что одна и та же компания там крутится", — пояснил Лоза.
По его словам, так происходит из-за желания организаторов новогодних программ собрать больше денег с шоу. Лоза выразил уверенность, что ни Киркоров, ни Басков не станут уступать "место" на новогодних шоу, поскольку их, по его мнению, станут меньше звать на корпоративы.
"Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для "Голубых огоньков", а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Это будет скандал, драчка!" — предположил певец.
Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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ШоубизРоссияЮрий ЛозаВалерий МеладзеФилипп КиркоровНиколай Басков
 
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