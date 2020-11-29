https://ria.ru/20201129/kirkorov-1586800271.html

"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"

"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"

Музыкант и композитор Юрий Лоза в интервью интернет-изданию sobesednik.ru заявил, что певцы Филипп Киркоров и Николай Басков не дают другим артистам, кроме... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T05:31

2020-11-29T05:31

2020-11-29T07:19

шоубиз

россия

юрий лоза

валерий меладзе

филипп киркоров

николай басков

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Музыкант и композитор Юрий Лоза в интервью интернет-изданию sobesednik.ru заявил, что певцы Филипп Киркоров и Николай Басков не дают другим артистам, кроме определенных исполнителей, выступать на новогодних программах.По его словам, так происходит из-за желания организаторов новогодних программ собрать больше денег с шоу. Лоза выразил уверенность, что ни Киркоров, ни Басков не станут уступать "место" на новогодних шоу, поскольку их, по его мнению, станут меньше звать на корпоративы."Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для "Голубых огоньков", а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Это будет скандал, драчка!" — предположил певец.

https://ria.ru/20201127/meladze-1586680262.html

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россия, юрий лоза, валерий меладзе, филипп киркоров, николай басков