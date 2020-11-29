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https://ria.ru/20201129/goroskop-1586671545.html
Стало известно, что ждет каждый знак зодиака в декабре
Стало известно, что ждет каждый знак зодиака в декабре
Астролог и писательница Мекка Вудс составила гороскоп для каждого знака зодиака на декабрь. По ее словам, в предстоящем месяце надо постараться быть менее... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T06:23
2020-11-29T06:51
гороскоп
астрология
культура
стиль жизни
новости культуры
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Астролог и писательница Мекка Вудс составила гороскоп для каждого знака зодиака на декабрь. По ее словам, в предстоящем месяце надо постараться быть менее эгоистичными и более внимательными к окружающим, сообщает Bustle.В декабре Овнам предстоит узнать много нового. Перед представителями этого знака откроются дополнительные возможности и не исключен личностный рост. Мекка Вудс рекомендует бороться с высокомерием и эгоизмом, чтобы в жизни появилось больше радостных моментов. Тельцам предстоит отпустить обиды, разобраться в скрытых чувствах и справиться с эмоциями, которые мешали им двигаться дальше. Астролог предупреждает, что это будет непросто. Однако решиться на такой шаг необходимо, чтобы спокойно жить и становиться лучше. В предстоящем месяце у Близнецов могут закончиться длительные отношения или партнерство. Но именно это поможет им освободиться и достигнуть более значимых целей. Также не исключено, что в декабре Близнецы встретят хорошего компаньона, который будет поддерживать их рост. Главное в этот момент, не позволять страху неопределенности тормозить себя. Если Раки недооценивали свои таланты или навыки, то декабрь подтолкнет их к тому, чтобы сделать шаг в карьере и признаться себе: "Я – отличный эксперт в той или иной области". В предстоящем месяце Ракам также стоит уделить внимание здоровью и благополучию. В декабре в личной жизни Львов произойдет много всего интересного. Не исключено, что в их жизни появится какой-то особенный человек. Именно он выведет отношения с представителями этого знака на более высокий уровень. Тем более, что романтика Львам сейчас необходима. В центре внимания Дев в декабре – дома и семья. У некоторых представителей этого знака может ожидаться прибавление в семье (включая четвероногих питомцев). Покупка дома или переезд также могут стать частью этой истории. Но независимо от того, как все сложится, стабильность и чувство удовлетворенности – сейчас главные темы для Дев. Мекка Вудс подчеркивает, что на горизонте может появиться новая работа. Но в таком случае важно соблюдать баланс между карьерой и личной жизнью. Весам пора сделать шаг назад и посмотреть на себя со стороны. Чрезмерная сосредоточенность на каких-то конкретных делах мешает представителям этого знака рассмотреть то прекрасное, что находится совсем рядом с ними, в том числе новые возможности. Астролог утверждает, пришло время для того чтобы пойти на небольшой риск и поверить в свои таланты. Скорпионам тоже стоит что-то изменить в жизни. Возможно, даже поменять работу. Тем более, такое желание у них уже есть. Мекка Вудс считает, что если Скорпионы сейчас останутся без работы, им будет предоставлено не менее интересное место. Правда, от того, как там все сложится, будет зависеть только от них.Декабрь – время Стрельцов. Поэтому для них предстоящий месяц станет прорывом, которого они ждали весь год. Причем представители этого знака будут двигаться вперед осознанно, а еще успевать заботиться о себе и окружающих. Хотя прагматизм – одна из основных сверхспособностей Козерогов, в декабре им предстоит внимательнее относится к тому, о чем они часто думают. Тем более, что эти мысли могут отразиться на Козерогах в реальности. Астролог также советует спокойно отпускать то, что уходит из жизни и верить, что после этого она станет только лучше. Водолеи почувствуют, что та тяжесть и тоска, которые они ощущали последнее время, начнут рассеиваться. Возможно, им в этом помогут знакомые или те, кому они симпатичны. Главное, не сравнивать себя с другими и излишне не жертвовать собой ради добрых дел. В декабре Рыб ждет большой скачок в карьере. Пришло время получить какое-то признание или интересную возможность. Независимо от того, на что нацелены представители этого знака сейчас, важно, чтобы они верили в себя. Тогда Рыбы достигнут поставленных целей и будут уверены в людях, с которыми сотрудничают.
https://ria.ru/20201122/goroskop-1585717030.html
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гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры

Стало известно, что ждет каждый знак зодиака в декабре

06:23 29.11.2020 (обновлено: 06:51 29.11.2020)
 
© Fotolia / Sonja BirkelbachМаятник на астрологическом круге
Маятник на астрологическом круге - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Fotolia / Sonja Birkelbach
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Астролог и писательница Мекка Вудс составила гороскоп для каждого знака зодиака на декабрь. По ее словам, в предстоящем месяце надо постараться быть менее эгоистичными и более внимательными к окружающим, сообщает Bustle.
В декабре Овнам предстоит узнать много нового. Перед представителями этого знака откроются дополнительные возможности и не исключен личностный рост. Мекка Вудс рекомендует бороться с высокомерием и эгоизмом, чтобы в жизни появилось больше радостных моментов.
Тельцам предстоит отпустить обиды, разобраться в скрытых чувствах и справиться с эмоциями, которые мешали им двигаться дальше. Астролог предупреждает, что это будет непросто. Однако решиться на такой шаг необходимо, чтобы спокойно жить и становиться лучше.
В предстоящем месяце у Близнецов могут закончиться длительные отношения или партнерство. Но именно это поможет им освободиться и достигнуть более значимых целей. Также не исключено, что в декабре Близнецы встретят хорошего компаньона, который будет поддерживать их рост. Главное в этот момент, не позволять страху неопределенности тормозить себя.
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В декабре в личной жизни Львов произойдет много всего интересного. Не исключено, что в их жизни появится какой-то особенный человек. Именно он выведет отношения с представителями этого знака на более высокий уровень. Тем более, что романтика Львам сейчас необходима.
В центре внимания Дев в декабре – дома и семья. У некоторых представителей этого знака может ожидаться прибавление в семье (включая четвероногих питомцев). Покупка дома или переезд также могут стать частью этой истории. Но независимо от того, как все сложится, стабильность и чувство удовлетворенности – сейчас главные темы для Дев. Мекка Вудс подчеркивает, что на горизонте может появиться новая работа. Но в таком случае важно соблюдать баланс между карьерой и личной жизнью.
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Скорпионам тоже стоит что-то изменить в жизни. Возможно, даже поменять работу. Тем более, такое желание у них уже есть. Мекка Вудс считает, что если Скорпионы сейчас останутся без работы, им будет предоставлено не менее интересное место. Правда, от того, как там все сложится, будет зависеть только от них.
Декабрь – время Стрельцов. Поэтому для них предстоящий месяц станет прорывом, которого они ждали весь год. Причем представители этого знака будут двигаться вперед осознанно, а еще успевать заботиться о себе и окружающих.
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Хотя прагматизм – одна из основных сверхспособностей Козерогов, в декабре им предстоит внимательнее относится к тому, о чем они часто думают. Тем более, что эти мысли могут отразиться на Козерогах в реальности. Астролог также советует спокойно отпускать то, что уходит из жизни и верить, что после этого она станет только лучше.
Водолеи почувствуют, что та тяжесть и тоска, которые они ощущали последнее время, начнут рассеиваться. Возможно, им в этом помогут знакомые или те, кому они симпатичны. Главное, не сравнивать себя с другими и излишне не жертвовать собой ради добрых дел.
В декабре Рыб ждет большой скачок в карьере. Пришло время получить какое-то признание или интересную возможность. Независимо от того, на что нацелены представители этого знака сейчас, важно, чтобы они верили в себя. Тогда Рыбы достигнут поставленных целей и будут уверены в людях, с которыми сотрудничают.
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