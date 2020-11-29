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Роухани после убийства ученого распорядился не допускать подобных случаев
Роухани после убийства ученого распорядился не допускать подобных случаев
Президент Ирана Хасан Роухани после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде распорядился не допустить повторения таких случаев. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T15:14
2020-11-29T15:14
убийство иранского физика-ядерщика
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
али акбар салехи
биньямин нетаньяху
иран
израиль
в мире
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ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде распорядился не допустить повторения таких случаев.Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
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убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, али акбар салехи, биньямин нетаньяху, иран, израиль, в мире

Роухани после убийства ученого распорядился не допускать подобных случаев

15:14 29.11.2020
 
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AP Photo / Iranian Presidency Office
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ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде распорядился не допустить повторения таких случаев.
"Президент Ирана, выразив соболезнования по поводу трусливого убийства Мохсена Фахризаде и поздравив с тем, что он погиб с честью - смертью мученика, издал распоряжение о мерах, необходимых для недопущения и борьбы с подобного рода подрывающими безопасность действиями", - говорится в сообщении на сайте Роухани без деталей соответствующего указания президента.
Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 01:14
В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика в Иране
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
 
Убийство иранского физика-ядерщикаМинистерство обороны ИранаМохаммад Джавад ЗарифАли Акбар СалехиБиньямин НетаньяхуИранИзраильВ мире
 
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