https://ria.ru/20201128/zoopark-1586648088.html

Московский зоопарк показал, как лесной кот исследует загадочный объект

Московский зоопарк показал, как лесной кот исследует загадочный объект

Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео, на котором дальневосточный лесной кот исследует странный предмет. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T02:15

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео, на котором дальневосточный лесной кот исследует странный предмет. "Животному пришлось столкнуться с чем-то неизведанным, — поясняют сотрудники зоопарка. — Загадочный объект разместили в самом центре вольера. Но настоящие герои не отступают".Кот, крадучись, осторожно подходит к странному предмету и начинает обнюхивать его снизу, постепенно. А потом, видимо, разочаровавшись, бросает укоризненный взгляд на кипера: "И это все?"

https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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