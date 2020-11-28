https://ria.ru/20201128/zoopark-1586648088.html
Московский зоопарк показал, как лесной кот исследует загадочный объект
Московский зоопарк показал, как лесной кот исследует загадочный объект
Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео, на котором дальневосточный лесной кот исследует странный предмет. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T02:15
2020-11-28T02:15
2020-11-28T02:15
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео, на котором дальневосточный лесной кот исследует странный предмет. "Животному пришлось столкнуться с чем-то неизведанным, — поясняют сотрудники зоопарка. — Загадочный объект разместили в самом центре вольера. Но настоящие герои не отступают".Кот, крадучись, осторожно подходит к странному предмету и начинает обнюхивать его снизу, постепенно. А потом, видимо, разочаровавшись, бросает укоризненный взгляд на кипера: "И это все?"
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