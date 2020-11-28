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Московский зоопарк показал, как лесной кот исследует загадочный объект
Московский зоопарк показал, как лесной кот исследует загадочный объект
Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео, на котором дальневосточный лесной кот исследует странный предмет. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T02:15
2020-11-28T02:15
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московский зоопарк
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео, на котором дальневосточный лесной кот исследует странный предмет. "Животному пришлось столкнуться с чем-то неизведанным, — поясняют сотрудники зоопарка. — Загадочный объект разместили в самом центре вольера. Но настоящие герои не отступают".Кот, крадучись, осторожно подходит к странному предмету и начинает обнюхивать его снизу, постепенно. А потом, видимо, разочаровавшись, бросает укоризненный взгляд на кипера: "И это все?"
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туризм, новости - туризм, московский зоопарк, животные

Московский зоопарк показал, как лесной кот исследует загадочный объект

02:15 28.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКотята дальневосточного лесного кота в зоопарке "Садгород"
Котята дальневосточного лесного кота в зоопарке Садгород - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео, на котором дальневосточный лесной кот исследует странный предмет.
"Животному пришлось столкнуться с чем-то неизведанным, — поясняют сотрудники зоопарка. — Загадочный объект разместили в самом центре вольера. Но настоящие герои не отступают".
Кот, крадучись, осторожно подходит к странному предмету и начинает обнюхивать его снизу, постепенно. А потом, видимо, разочаровавшись, бросает укоризненный взгляд на кипера: "И это все?"
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