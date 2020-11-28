https://ria.ru/20201128/vladivostok-1586719244.html

Правительство расширило территорию морского порта Владивосток

Правительство расширило территорию морского порта Владивосток

Правительство России включило в границы морского порта Владивосток дополнительные земельные участки и часть акватории, на новой территории планируется... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:57

2020-11-28T08:57

2020-11-28T09:05

владивосток

экономика

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России включило в границы морского порта Владивосток дополнительные земельные участки и часть акватории, на новой территории планируется строительство терминала для перевалки угля, сообщает пресс-служба кабмина.На новой территории планируется строительство морского терминала для перевалки угля. Его мощность составит 20 миллионов тонн в год. В будущем терминал поможет увеличить долю экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упростит доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий.Расширение территории порта предусмотрено программой развития угольной промышленности, которую правительство утвердило в 2020 году. Её реализация позволит к 2035 году нарастить угледобычу до 485 миллионов тонн по консервативному сценарию и до 668 миллионов тонн – по оптимистичному сценарию. Прогноз по экспорту составляет от 259 до 392 миллионов тонн.

https://realty.ria.ru/20201015/vladivostok-1579937557.html

владивосток

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владивосток, экономика