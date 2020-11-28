https://ria.ru/20201128/vaktsinatsiya-1586735267.html
В Подмосковье развернут около 90 пунктов вакцинации от COVID-19
В Подмосковье развернут около 90 пунктов вакцинации от COVID-19
К середине декабря в Московской области будет порядка 90 пунктов вакцинации от короновируса, прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:04
2020-11-28T12:04
2020-11-28T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. К середине декабря в Московской области будет порядка 90 пунктов вакцинации от короновируса, прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Так, по словам специалистов, препарат противопоказан беременным, кормящим матерям и аллергикам. Перед тем, как делать прививку, нужно проконсультироваться с врачом. Кроме того, не могут привиться люди с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Если температура повышена, то прививку тоже не сделают.Прививку можно делать людям от 18 до 60 лет. Перед вакцинацией необходимо рассказать врачу о своих заболеваниях и реакциях на препараты. До прививки надо сдать ПЦР-тест на антитела. Вакцину введут только при их отсутствии.Также эксперты напомнили, что препарат вводят дважды. После первой дозы на три дня нужно отказаться от физических нагрузок, не ходить в баню или сауну и не употреблять алкоголь. Второй укол делают через 21 день, а перед инъекцией снова возьмут тест на антитела.На вопрос о том, как организм может отреагировать на вакцину специалисты ответили, что после укола может подняться температура. В таком случае надо принять парацетамол.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
К середине декабря в Московской области
будет порядка 90 пунктов вакцинации от короновируса, прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев
.
"Мы уже получили более двух тысяч препаратов от коронавируса. Ещё несколько тысяч доз "Спутник V" придёт на следующей неделе. Вакцина показала свою эффективность, но у людей ещё остаются вопросы о том, как она работает и кому можно прививаться. Чтобы ответить на них, мы поговорили с экспертами: заместителем директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым и главным терапевтом Минздрава России Оксаной Драпкиной, член Совета директоров компании-производителя вакцины Даниил Талянский и главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов", - написал Воробьев на своей странице во "Вконтакте".
Так, по словам специалистов, препарат противопоказан беременным, кормящим матерям и аллергикам. Перед тем, как делать прививку, нужно проконсультироваться с врачом. Кроме того, не могут привиться люди с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Если температура повышена, то прививку тоже не сделают.
Прививку можно делать людям от 18 до 60 лет. Перед вакцинацией необходимо рассказать врачу о своих заболеваниях и реакциях на препараты. До прививки надо сдать ПЦР-тест на антитела. Вакцину введут только при их отсутствии.
Также эксперты напомнили, что препарат вводят дважды. После первой дозы на три дня нужно отказаться от физических нагрузок, не ходить в баню или сауну и не употреблять алкоголь. Второй укол делают через 21 день, а перед инъекцией снова возьмут тест на антитела.
На вопрос о том, как организм может отреагировать на вакцину специалисты ответили, что после укола может подняться температура. В таком случае надо принять парацетамол.
"Прививку будут ставить по полису ОМС бесплатно. К 1 декабря появятся точки вакцинации в 57 городских округах региона. Некоторые поликлиники уже готовы прививать пациентов, еще 46 ждут поставки препаратов до 1 декабря. Всего к середине месяца будет порядка 90 пунктов вакцинации", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф