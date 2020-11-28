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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/vaktsinatsiya-1586735267.html
В Подмосковье развернут около 90 пунктов вакцинации от COVID-19
В Подмосковье развернут около 90 пунктов вакцинации от COVID-19
К середине декабря в Московской области будет порядка 90 пунктов вакцинации от короновируса, прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:04
2020-11-28T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. К середине декабря в Московской области будет порядка 90 пунктов вакцинации от короновируса, прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Так, по словам специалистов, препарат противопоказан беременным, кормящим матерям и аллергикам. Перед тем, как делать прививку, нужно проконсультироваться с врачом. Кроме того, не могут привиться люди с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Если температура повышена, то прививку тоже не сделают.Прививку можно делать людям от 18 до 60 лет. Перед вакцинацией необходимо рассказать врачу о своих заболеваниях и реакциях на препараты. До прививки надо сдать ПЦР-тест на антитела. Вакцину введут только при их отсутствии.Также эксперты напомнили, что препарат вводят дважды. После первой дозы на три дня нужно отказаться от физических нагрузок, не ходить в баню или сауну и не употреблять алкоголь. Второй укол делают через 21 день, а перед инъекцией снова возьмут тест на антитела.На вопрос о том, как организм может отреагировать на вакцину специалисты ответили, что после укола может подняться температура. В таком случае надо принять парацетамол.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье развернут около 90 пунктов вакцинации от COVID-19

12:04 28.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. К середине декабря в Московской области будет порядка 90 пунктов вакцинации от короновируса, прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы уже получили более двух тысяч препаратов от коронавируса. Ещё несколько тысяч доз "Спутник V" придёт на следующей неделе. Вакцина показала свою эффективность, но у людей ещё остаются вопросы о том, как она работает и кому можно прививаться. Чтобы ответить на них, мы поговорили с экспертами: заместителем директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым и главным терапевтом Минздрава России Оксаной Драпкиной, член Совета директоров компании-производителя вакцины Даниил Талянский и главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов", - написал Воробьев на своей странице во "Вконтакте".

Так, по словам специалистов, препарат противопоказан беременным, кормящим матерям и аллергикам. Перед тем, как делать прививку, нужно проконсультироваться с врачом. Кроме того, не могут привиться люди с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Если температура повышена, то прививку тоже не сделают.
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Прививку можно делать людям от 18 до 60 лет. Перед вакцинацией необходимо рассказать врачу о своих заболеваниях и реакциях на препараты. До прививки надо сдать ПЦР-тест на антитела. Вакцину введут только при их отсутствии.
Также эксперты напомнили, что препарат вводят дважды. После первой дозы на три дня нужно отказаться от физических нагрузок, не ходить в баню или сауну и не употреблять алкоголь. Второй укол делают через 21 день, а перед инъекцией снова возьмут тест на антитела.
На вопрос о том, как организм может отреагировать на вакцину специалисты ответили, что после укола может подняться температура. В таком случае надо принять парацетамол.
"Прививку будут ставить по полису ОМС бесплатно. К 1 декабря появятся точки вакцинации в 57 городских округах региона. Некоторые поликлиники уже готовы прививать пациентов, еще 46 ждут поставки препаратов до 1 декабря. Всего к середине месяца будет порядка 90 пунктов вакцинации", - добавляется в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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