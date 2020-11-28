https://ria.ru/20201128/vaktsinatsiya-1586735267.html

В Подмосковье развернут около 90 пунктов вакцинации от COVID-19

В Подмосковье развернут около 90 пунктов вакцинации от COVID-19

К середине декабря в Московской области будет порядка 90 пунктов вакцинации от короновируса, прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:04

2020-11-28T12:04

2020-11-28T12:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. К середине декабря в Московской области будет порядка 90 пунктов вакцинации от короновируса, прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Так, по словам специалистов, препарат противопоказан беременным, кормящим матерям и аллергикам. Перед тем, как делать прививку, нужно проконсультироваться с врачом. Кроме того, не могут привиться люди с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Если температура повышена, то прививку тоже не сделают.Прививку можно делать людям от 18 до 60 лет. Перед вакцинацией необходимо рассказать врачу о своих заболеваниях и реакциях на препараты. До прививки надо сдать ПЦР-тест на антитела. Вакцину введут только при их отсутствии.Также эксперты напомнили, что препарат вводят дважды. После первой дозы на три дня нужно отказаться от физических нагрузок, не ходить в баню или сауну и не употреблять алкоголь. Второй укол делают через 21 день, а перед инъекцией снова возьмут тест на антитела.На вопрос о том, как организм может отреагировать на вакцину специалисты ответили, что после укола может подняться температура. В таком случае надо принять парацетамол.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201128/onischenko-1586722715.html

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество