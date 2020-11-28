Правительство выделило субсидии на закупку авто для больниц из-за COVID

"О выделении Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на закупку автомобильного транспорта для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тысяч человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.