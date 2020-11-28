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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/test-1586721789.html
В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
Более 75,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки - 587 тысяч, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T09:23
2020-11-28T09:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 75,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки - 587 тысяч, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 587 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус

09:23 28.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 75,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки - 587 тысяч, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 75,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 497 604 человека", - говорится в сообщении.
Сотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
03:39Распространение нового коронавируса
WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором
За сутки в России проведено 587 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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