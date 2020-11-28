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В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
Более 75,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки - 587 тысяч, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T09:23
2020-11-28T09:23
2020-11-28T09:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 75,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки - 587 тысяч, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 587 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество