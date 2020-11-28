https://ria.ru/20201128/pogoda-1586707917.html

Вильфанд рассказал, когда наладится погода в Центральной России

Вильфанд рассказал, когда наладится погода в Центральной России

С середины следующей недели на европейскую часть России придет более холодная, но солнечная погода, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T00:07

2020-11-28T00:07

2020-11-28T11:06

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156333/25/1563332544_0:345:3021:2044_1400x0_80_0_0_5b599337671fd0ebcf0ef58719864a59.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. С середины следующей недели на европейскую часть России придет более холодная, но солнечная погода, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в среду, 2 декабря, будет облачно с прояснениями.При этом 1 декабря местами ожидается небольшой снег, добавил синоптик "В среду тоже погода будет не очень отличаться по температуре. Прогнозируется, что температурный фон будет от нуля до минус пяти днем и ночью. В четверг уже небольшая облачность и без осадков. Температуры ночью — от минус двух до минус семи, а днем от нуля до минус пяти", — сказал Вильфанд.Он не исключил, что в конце недели похолодает еще больше: до минус десяти ночью. Так что температура в центре Европейской России будет около нормы, а сейчас она превышает ее на три-четыре градуса."Вероятно дальнейшее усиление морозов, но этот прогноз еще требует уточнения", — добавил Вильфанд, отметив, что со 2 декабря температуры станут отрицательными как днем, так и ночью.

https://ria.ru/20201124/tsiklony-1586011272.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество