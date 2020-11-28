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Вильфанд рассказал, когда наладится погода в Центральной России
Вильфанд рассказал, когда наладится погода в Центральной России
С середины следующей недели на европейскую часть России придет более холодная, но солнечная погода, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T00:07
2020-11-28T00:07
2020-11-28T11:06
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. С середины следующей недели на европейскую часть России придет более холодная, но солнечная погода, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в среду, 2 декабря, будет облачно с прояснениями.При этом 1 декабря местами ожидается небольшой снег, добавил синоптик "В среду тоже погода будет не очень отличаться по температуре. Прогнозируется, что температурный фон будет от нуля до минус пяти днем и ночью. В четверг уже небольшая облачность и без осадков. Температуры ночью — от минус двух до минус семи, а днем от нуля до минус пяти", — сказал Вильфанд.Он не исключил, что в конце недели похолодает еще больше: до минус десяти ночью. Так что температура в центре Европейской России будет около нормы, а сейчас она превышает ее на три-четыре градуса."Вероятно дальнейшее усиление морозов, но этот прогноз еще требует уточнения", — добавил Вильфанд, отметив, что со 2 декабря температуры станут отрицательными как днем, так и ночью.
https://ria.ru/20201124/tsiklony-1586011272.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
С середины следующей недели на европейскую часть России придет более холодная, но солнечная погода, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
По его словам, в среду, 2 декабря, будет облачно с прояснениями.
"В четверг уже небольшая облачность. Уже не атлантический воздух будет, а сибирско-уральский. Начиная с середины следующей недели жителей центра Европейской России можно будет порадовать более солнечной погодой", — сказал он.
При этом 1 декабря местами ожидается небольшой снег, добавил синоптик
"В среду тоже погода будет не очень отличаться по температуре. Прогнозируется, что температурный фон будет от нуля до минус пяти днем и ночью. В четверг уже небольшая облачность и без осадков. Температуры ночью — от минус двух до минус семи, а днем от нуля до минус пяти", — сказал Вильфанд.
Он не исключил, что в конце недели похолодает еще больше: до минус десяти ночью. Так что температура в центре Европейской России будет около нормы, а сейчас она превышает ее на три-четыре градуса.
"Вероятно дальнейшее усиление морозов, но этот прогноз еще требует уточнения", — добавил Вильфанд, отметив, что со 2 декабря температуры станут отрицательными как днем, так и ночью.