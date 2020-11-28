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https://ria.ru/20201128/pnevmoniya-1586785712.html
Врач рассказала, в каких случаях COVID-19 нельзя лечить дома
Врач рассказала, в каких случаях COVID-19 нельзя лечить дома
Пульмонолог Анна Власова в разговоре с "Вечерней Москвой" заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T20:57
2020-11-28T21:58
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пульмонолог Анна Власова в разговоре с "Вечерней Москвой" заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация.По ее словам, главной опасностью, сопряженной с COVID-19, является пневмония. Медик предупредила, что при нормальном самочувствии не стоит пренебрегать обследованием легких. Оставаться дома, как отмечает врач, допустимо только при одностороннем поражении органа.Двустороннее поражение легких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, заявила она."Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму — периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам", — подчеркнула Власова.Медик также призвала переболевших COVID-19 проводить дополнительные обследования легких. Она отметила, что вовремя проведенная диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и даже сахарный диабет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, общество

Врач рассказала, в каких случаях COVID-19 нельзя лечить дома

20:57 28.11.2020 (обновлено: 21:58 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-терапевт выездной бригады по оказанию медицинской помощи на дому пациентам с Covid-19
Врач-терапевт выездной бригады по оказанию медицинской помощи на дому пациентам с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пульмонолог Анна Власова в разговоре с "Вечерней Москвой" заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация.
По ее словам, главной опасностью, сопряженной с COVID-19, является пневмония. Медик предупредила, что при нормальном самочувствии не стоит пренебрегать обследованием легких. Оставаться дома, как отмечает врач, допустимо только при одностороннем поражении органа.
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Двустороннее поражение легких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, заявила она.
"Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму — периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам", — подчеркнула Власова.
Медик также призвала переболевших COVID-19 проводить дополнительные обследования легких. Она отметила, что вовремя проведенная диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и даже сахарный диабет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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