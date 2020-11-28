https://ria.ru/20201128/pnevmoniya-1586785712.html
Врач рассказала, в каких случаях COVID-19 нельзя лечить дома
Врач рассказала, в каких случаях COVID-19 нельзя лечить дома
Пульмонолог Анна Власова в разговоре с "Вечерней Москвой" заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T20:57
2020-11-28T20:57
2020-11-28T21:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586502209_0:315:2820:1901_1400x0_80_0_0_db412d7742544dcc7ae6b0abf7289fe9.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пульмонолог Анна Власова в разговоре с "Вечерней Москвой" заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация.По ее словам, главной опасностью, сопряженной с COVID-19, является пневмония. Медик предупредила, что при нормальном самочувствии не стоит пренебрегать обследованием легких. Оставаться дома, как отмечает врач, допустимо только при одностороннем поражении органа.Двустороннее поражение легких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, заявила она."Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму — периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам", — подчеркнула Власова.Медик также призвала переболевших COVID-19 проводить дополнительные обследования легких. Она отметила, что вовремя проведенная диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и даже сахарный диабет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201128/sovet-1586777587.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586502209_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_62c141d67acd9cbe03be63f4b485e7f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Пульмонолог Анна Власова в разговоре с "Вечерней Москвой"
заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация.
По ее словам, главной опасностью, сопряженной с COVID-19, является пневмония. Медик предупредила, что при нормальном самочувствии не стоит пренебрегать обследованием легких. Оставаться дома, как отмечает врач, допустимо только при одностороннем поражении органа.
Двустороннее поражение легких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, заявила она.
"Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму — периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам", — подчеркнула Власова.
Медик также призвала переболевших COVID-19 проводить дополнительные обследования легких. Она отметила, что вовремя проведенная диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и даже сахарный диабет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.