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Проходящие практику в условиях COVID-19 студенты получат соцподдержку
Проходящие практику в условиях COVID-19 студенты получат соцподдержку
Правительство России одобрило проект постановления о соцподдержке студентов-медиков, проходящих практическую подготовку в условиях распространения COVID-19,... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:41
2020-11-28T12:41
2020-11-28T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект постановления о соцподдержке студентов-медиков, проходящих практическую подготовку в условиях распространения COVID-19, сообщается на сайте кабмина."О государственной социальной поддержке обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ... Принять проект постановления правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект постановления направлен на государственную соцподдержку студентов-медиков, не работающих в медорганизациях, но принимающих участие в оказании медпомощи в период распространения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, общество
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект постановления о соцподдержке студентов-медиков, проходящих практическую подготовку в условиях распространения COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
"О государственной социальной поддержке обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ... Принять проект постановления правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект постановления направлен на государственную соцподдержку студентов-медиков, не работающих в медорганизациях, но принимающих участие в оказании медпомощи в период распространения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.