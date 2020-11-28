Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/mediki-1586739133.html
Проходящие практику в условиях COVID-19 студенты получат соцподдержку
Проходящие практику в условиях COVID-19 студенты получат соцподдержку
Правительство России одобрило проект постановления о соцподдержке студентов-медиков, проходящих практическую подготовку в условиях распространения COVID-19,... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:41
2020-11-28T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586055989_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_ac25bbbca8199746886e25e6f0ea515a.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект постановления о соцподдержке студентов-медиков, проходящих практическую подготовку в условиях распространения COVID-19, сообщается на сайте кабмина."О государственной социальной поддержке обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ... Принять проект постановления правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект постановления направлен на государственную соцподдержку студентов-медиков, не работающих в медорганизациях, но принимающих участие в оказании медпомощи в период распространения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/vyplaty-1585319782.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586055989_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_729654462e1325a71e95c1991989f4b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, общество

Проходящие практику в условиях COVID-19 студенты получат соцподдержку

12:41 28.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСтудентка медицинского университета
Студентка медицинского университета - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект постановления о соцподдержке студентов-медиков, проходящих практическую подготовку в условиях распространения COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
"О государственной социальной поддержке обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ... Принять проект постановления правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания в режиме видеоконференции президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 12:18Распространение нового коронавируса
Мишустин призвал обеспечить допвыплаты студентам-медикам
Отмечается, что проект постановления направлен на государственную соцподдержку студентов-медиков, не работающих в медорганизациях, но принимающих участие в оказании медпомощи в период распространения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция в поддержку свободы СМИ
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
15:50Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым
Лента новостейМолния