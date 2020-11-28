Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Объем дорожной сети Москвы за десять лет увеличился на 17%, дорожная ситуация города постепенно улучшается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу.
"За десять лет население Московского региона увеличилось на полтора миллиона, и примерно на столько же выросло количество машин. По всем законам Москва должна была встать в глухую пробку. Но мы работаем на опережение. Населения стало больше примерно на 10%, а объем дорожной сети увеличился на 17%", - написал мэр в своем аккаунте "ВКонтакте".
Как он добавил, уже построено около тысячи километров дорог. Транспортный вопрос - один из самых важных для столицы.
Мэр также назвал развитие четырех хорд, которые пронизывают город по периферии, минуя центр, уникальным решением.
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"Вообще, такого объема дорожного строительства в мегаполисах нет нигде в мире. Мы все делаем одновременно, и поэтому дорожная ситуация по многим параметрам постепенно становится лучше", - заключил Собянин.