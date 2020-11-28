https://ria.ru/20201128/mashina-1586758700.html

Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет

Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет

Объем дорожной сети Москвы за десять лет увеличился на 17%, дорожная ситуация города постепенно улучшается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T16:20

2020-11-28T16:20

2020-11-28T16:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Объем дорожной сети Москвы за десять лет увеличился на 17%, дорожная ситуация города постепенно улучшается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу.Как он добавил, уже построено около тысячи километров дорог. Транспортный вопрос - один из самых важных для столицы.Мэр также назвал развитие четырех хорд, которые пронизывают город по периферии, минуя центр, уникальным решением.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/transport-1582487788.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество