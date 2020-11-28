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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586753726.html
В США впервые выявили более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США впервые выявили более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США впервые с начала пандемии превысил отметку в 200 тысяч, за сутки число заразившихся выросло более чем на... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T15:20
2020-11-28T15:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США впервые с начала пандемии превысил отметку в 200 тысяч, за сутки число заразившихся выросло более чем на 205 тысяч, скончались свыше 1,4 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 205 557 новых случаев заражения, скончались еще 1404 пациента с подтвержденным заболеванием.На прошлой неделе зарубежные СМИ со ссылкой на университет Хопкинса сообщали, что 21 ноября в США за сутки были выявлены рекордные 195 542 случая заражения, однако на самом сайте университета данных за субботу так и не появилось.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 13 092 661 случай заражения коронавирусом, скончались более 264 тысяч человек. Выздоровели более 4,9 миллиона заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 61 миллиона человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586708778.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США впервые выявили более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки

15:20 28.11.2020 (обновлено: 15:36 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США впервые с начала пандемии превысил отметку в 200 тысяч, за сутки число заразившихся выросло более чем на 205 тысяч, скончались свыше 1,4 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 205 557 новых случаев заражения, скончались еще 1404 пациента с подтвержденным заболеванием.
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На прошлой неделе зарубежные СМИ со ссылкой на университет Хопкинса сообщали, что 21 ноября в США за сутки были выявлены рекордные 195 542 случая заражения, однако на самом сайте университета данных за субботу так и не появилось.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 13 092 661 случай заражения коронавирусом, скончались более 264 тысяч человек. Выздоровели более 4,9 миллиона заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 61 миллиона человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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