https://ria.ru/20201128/iran-1586735765.html

"Хезболла" осудила убийство иранского ученого-ядерщика

"Хезболла" осудила убийство иранского ученого-ядерщика

"Хезболла" осудила убийство иранского физика-ядерщика, назвав это "террористическим актом" в попытке помешать развитию Ирана, говорится в распространенном в... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:08

2020-11-28T12:08

2020-11-28T12:08

убийство иранского физика-ядерщика

хасан роухани

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

тегеран (город)

хезболла

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КАИР, 28 ноя - РИА Новости. "Хезболла" осудила убийство иранского физика-ядерщика, назвав это "террористическим актом" в попытке помешать развитию Ирана, говорится в распространенном в субботу заявлении движения.Накануне вооруженные люди атаковали ученого Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве."Хезболла" резко осуждает террористическое нападение, повлекшее за собой гибель выдающегося ученого и преподавателя Мохсена Фахризаде", - говорится в заявлении, текст которого опубликовал ливанский телеканал Al-Jadeed.Ливанское движение выразило соболезнования семье погибшего, народу и руководству Ирана, напомнив о других жертвах, в том числе ученых, которые были ликвидированы "в попытке помешать Исламской Республике … поддерживать научный прогресс и сохранять политическую и идеологическую независимость"."Мы убеждены, что Исламская Республика способна противостоять всем этим угрозам, обнаружить преступников и остановить тех, кто покушается на жизнь иранских ученых и представителей руководства страны, кем бы они ни были", - говорится в заявлении.Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.

https://ria.ru/20201128/ubiystvo-1586710259.html

тегеран (город)

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство иранского физика-ядерщика, хасан роухани, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, тегеран (город), хезболла, иран, израиль, в мире