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"Хезболла" осудила убийство иранского ученого-ядерщика
"Хезболла" осудила убийство иранского ученого-ядерщика
"Хезболла" осудила убийство иранского физика-ядерщика, назвав это "террористическим актом" в попытке помешать развитию Ирана, говорится в распространенном в... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:08
2020-11-28T12:08
2020-11-28T12:08
убийство иранского физика-ядерщика
хасан роухани
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
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КАИР, 28 ноя - РИА Новости. "Хезболла" осудила убийство иранского физика-ядерщика, назвав это "террористическим актом" в попытке помешать развитию Ирана, говорится в распространенном в субботу заявлении движения.Накануне вооруженные люди атаковали ученого Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве."Хезболла" резко осуждает террористическое нападение, повлекшее за собой гибель выдающегося ученого и преподавателя Мохсена Фахризаде", - говорится в заявлении, текст которого опубликовал ливанский телеканал Al-Jadeed.Ливанское движение выразило соболезнования семье погибшего, народу и руководству Ирана, напомнив о других жертвах, в том числе ученых, которые были ликвидированы "в попытке помешать Исламской Республике … поддерживать научный прогресс и сохранять политическую и идеологическую независимость"."Мы убеждены, что Исламская Республика способна противостоять всем этим угрозам, обнаружить преступников и остановить тех, кто покушается на жизнь иранских ученых и представителей руководства страны, кем бы они ни были", - говорится в заявлении.Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.
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убийство иранского физика-ядерщика, хасан роухани, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, тегеран (город), хезболла, иран, израиль, в мире
КАИР, 28 ноя - РИА Новости.
"Хезболла
" осудила убийство иранского физика-ядерщика, назвав это "террористическим актом" в попытке помешать развитию Ирана
, говорится в распространенном в субботу заявлении движения.
Накануне вооруженные люди атаковали ученого Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран
, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана
подтвердило, что убитый физик-ядерщик был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
"Хезболла" резко осуждает террористическое нападение, повлекшее за собой гибель выдающегося ученого и преподавателя Мохсена Фахризаде", - говорится в заявлении, текст которого опубликовал ливанский телеканал Al-Jadeed.
Ливанское движение выразило соболезнования семье погибшего, народу и руководству Ирана, напомнив о других жертвах, в том числе ученых, которые были ликвидированы "в попытке помешать Исламской Республике … поддерживать научный прогресс и сохранять политическую и идеологическую независимость".
"Мы убеждены, что Исламская Республика способна противостоять всем этим угрозам, обнаружить преступников и остановить тех, кто покушается на жизнь иранских ученых и представителей руководства страны, кем бы они ни были", - говорится в заявлении.
Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф
ранее указал на свидетельства участия Израиля
в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани
заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.