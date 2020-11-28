https://ria.ru/20201128/fakhrizade-1586748741.html

Иран обещает отомстить за убийство физика-ядерщика

Иран обещает отомстить за убийство физика-ядерщика

Власти Ирана обещают ответить возмездием на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявили, в частности, верховный лидер Али Хаменеи и президент... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T14:38

2020-11-28T14:38

2020-11-28T14:38

убийство иранского физика-ядерщика

иран

в мире

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Ирана обещают ответить возмездием на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявили, в частности, верховный лидер Али Хаменеи и президент Хасан Роухани."Мы обрушимся молнией на убийц мученика", — заявил, со своей стороны, советник верховного лидера Хосейн Дехган."Это преступление не останется без ответа, который последует в нужное время", — с таким заявлением выступил президент Хасан Роухани.Стрельба и взрывО покушении на руководителя организации исследований и инноваций при иранском Минобороны Мохсена Фахризаде стало известно накануне вечером. Как сообщали местные СМИ, нападение произошло в городе Абсард примерно в 14:30 по местному времени, когда автомобиль с Фахризаде проезжал по одной из площадей. По словам министра обороны Амира Хатами, сначала машину ученого обстреляли, а затем примерно 20 метрах от нее взорвался Nissan, начиненный взрывчаткой. При этом пострадали двое охранников, сам Фахризаде получил серьезные ранения. Его доставили в больницу на вертолете, но спасти его жизнь не удалось.Хатами добавил, что это был террористический акт.Обвинения в адрес ИзраиляМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к убийству ученого причастен Израиль.Министр призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт государственного терроризма.Главa иранского Генштаба Мохаммад Багери также связал покушение с Израилем."И снова глупые террористы, связанные с глобальным высокомерием и с гадким сионистским режимом, совершив жестокий поступок, убили одного из руководителей и сотрудников научной, исследовательской и оборонной сферы страны", — приводит его слова агентство ISNA.Глава Генштаба подчеркнул, что врагам Ирана не удастся таким образом остановить дело, над которым трудился Мохсен Фахризаде, и пригрозил исполнителям убийства местью.Реакция в миреТегеран ожидает, что генсек ООН и Совет Безопасности строжайшим образом осудят убийство Фахризаде, говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи."Трусливое убийство мученика Фахризаде — с серьезными признаками, указывающими на ответственность Израиля, — это еще одна отчаянная попытка посеять хаос в нашем регионе, а также подорвать научно-техническое развитие Ирана", — говорится в письме.Иран предостерегает США и Израиль от любых авантюр и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты народа и своих интересов, добавил постпред.В ООН призвали проявлять сдержанность."Мы призываем <…> к необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе", — сказал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.Внешнеполитическая служба Евросоюза осудила нападение на иранского ученого.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил соболезнования родственникам убитых и пожелал скорейшего выздоровления раненым."В эти времена неопределенности для всех сторон как никогда важно сохранять спокойствие и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации", — добавил он.Мнение экспертаСтарший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий считает, что убийство Фахризаде не отразится на иранской ядерной программе."Иранская ядерная программа — это очень большой комплекс с большим количеством организаций, людей, заводов и так далее, поэтому убийство одного человека, даже самого известного и талантливого, никаких последствий для нее иметь не будет", — сказал эксперт РИА Новости.Он напомнил, что Фахризаде называли отцом иранской военной ядерной программы, а Израиль недавно обвинял его в том, что он стоит за созданием иранского ядерного оружия.Тем не менее это болезненный удар для Ирана, полагает эксперт. Он напомнил и о других ударах по Ирану: израильском взломе архива в Тегеране, взрыве на военном комплексе, убийстве генерала Сулеймани. Но главный вопрос сейчас — как будет дальше действовать Тегеран, продолжил собеседник агентства."В последнее время Иран вел себя сдержанно, потому что он не хотел давать повода президенту Трампу начать военную кампанию под конец его президентства, когда ему нечего терять, но опять же, как на эти действия отвечать - непонятно. Ждать и отвечать Байдену будет странно, но если начать отвечать сейчас — есть риск, что это приведет к войне на Ближнем Востоке, поэтому Иран сейчас в очень непростой ситуации", — заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/iran-1586704265.html

https://ria.ru/20201128/fizik-yaderschik-1586723259.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/avianosets-1586721320.html

https://ria.ru/20201128/iran-1586735765.html

https://ria.ru/20201128/fizik-1586737967.html

иран

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убийство иранского физика-ядерщика, иран, в мире