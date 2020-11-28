https://ria.ru/20201128/elektrosnabzhenie-1586714294.html
Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
Власти Приморья обещают полностью восстановить электроснабжение острова Русского, нарушенное циклоном, в эти выходные. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T04:49
2020-11-28T04:49
2020-11-28T13:43
олег кожемяко
русский (остров)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Власти Приморья обещают полностью восстановить электроснабжение острова Русского, нарушенное циклоном, в эти выходные."В поселках острова Русский полностью восстановят электричество в текущие выходные. Об этом доложили на рабочем выездном совещании в штабе Оборонэнерго, которое провел губернатор Приморского края Олег Кожемяко в субботу, 28 ноября", - сообщает правительство Приморья.Как отметил генеральный директор АО "Оборонэнерго" Сергей Кирюхин, сейчас ведется подключение электричества в поселке Аякс. Электроэнергию должны вскоре подать также на Поспелова, в Лесное, Мелковолное, Канал, Парис, где проживают в общей сложности около 1,5 тысячи человек.В ближайшее время бригады на участке планируется значительно усилить. Дополнительно должны подключиться 10 человек от лесного хозяйства и 20 военных.К ночи 29 ноября планируется полностью "запитать" поселок Экипажный. Ведется подключение к свету и поселка Подножье с населением около 1900 человек.Бригады усилят также в районе поселков Рында и Воевода, где проживает в общем около 450 человек. По словам специалистов, именно здесь в связи с тем, что электрические сети располагаются большей частью в лесах, предполагается самый большой объем работы.Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Частично электроснабжение уже восстановили, некоторые дома подключают генератором на несколько часов в день. Кроме того, власти сообщили, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201128/tsiklon-1586712742.html
https://ria.ru/20201127/vygovor-1586578951.html
русский (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Альпинисты МЧС вручную чистят мост на остров Русский от наледи
Спасатели МЧЧ вручную очищают мост из Владивостока на остров Русский от наледи. В результате мощного циклона в регионе был объявлен режим ЧС, транспортное сообщение по мосту было приостановлено.
2020-11-28T04:49
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олег кожемяко, русский (остров), приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости.
Власти Приморья обещают полностью восстановить электроснабжение острова Русского
, нарушенное циклоном, в эти выходные.
"В поселках острова Русский полностью восстановят электричество в текущие выходные. Об этом доложили на рабочем выездном совещании в штабе Оборонэнерго, которое провел губернатор Приморского края Олег Кожемяко
в субботу, 28 ноября", - сообщает правительство Приморья.
Как отметил генеральный директор АО "Оборонэнерго" Сергей Кирюхин, сейчас ведется подключение электричества в поселке Аякс. Электроэнергию должны вскоре подать также на Поспелова, в Лесное, Мелковолное, Канал, Парис, где проживают в общей сложности около 1,5 тысячи человек.
В ближайшее время бригады на участке планируется значительно усилить. Дополнительно должны подключиться 10 человек от лесного хозяйства и 20 военных.
К ночи 29 ноября планируется полностью "запитать" поселок Экипажный. Ведется подключение к свету и поселка Подножье с населением около 1900 человек.
Бригады усилят также в районе поселков Рында и Воевода, где проживает в общем около 450 человек. По словам специалистов, именно здесь в связи с тем, что электрические сети располагаются большей частью в лесах, предполагается самый большой объем работы.
Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Частично электроснабжение уже восстановили, некоторые дома подключают генератором на несколько часов в день. Кроме того, власти сообщили, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.