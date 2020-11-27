https://ria.ru/20201127/zhiteli-sela-sotk-rasskazali-o-situatsii-s-zolotym-rudnikom-karabakha-1586675435.html
Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха
Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха
Съемочная группа Sputnik Армения побеседовала с местными жителями села Сотк, где находится золоторудное месторождение. Ранее в сети появились видео с азербайджанскими военными, которые, как утверждалось, явились на территорию Соткского месторождения в Армении и потребовали от армян удалиться.
2020-11-27T18:40
2020-11-27T18:40
2020-11-27T18:40
видео
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По сообщениям Минобороны Армении, представители ВС Армении, России, Азербайджана начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS) на прежней армяно-карабахской, а ныне армяно-азербайджанской границе.
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РИА Новости
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Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха
Съемочная группа Sputnik Армения побеседовала с местными жителями села Сотк, где находится золоторудное месторождение. Ранее в сети появились видео с азербайджанскими военными, которые, как утверждалось, явились на территорию Соткского месторождения в Армении и потребовали от армян удалиться. По сообщениям Минобороны Армении, представители ВС Армении, России, Азербайджана начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS) на прежней армяно-карабахской, а ныне армяно-азербайджанской границе.
2020-11-27T18:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха
Съемочная группа Sputnik Армения побеседовала с местными жителями села Сотк, где находится золоторудное месторождение. Ранее в сети появились видео с азербайджанскими военными, которые, как утверждалось, явились на территорию Соткского месторождения в Армении и потребовали от армян удалиться.
2020-11-27T18:40
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PT2M50S
Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха
Съемочная группа Sputnik Армения побеседовала с местными жителями села Сотк, где находится золоторудное месторождение. Ранее в сети появились видео с азербайджанскими военными, которые, как утверждалось, явились на территорию Соткского месторождения в Армении и потребовали от армян удалиться.