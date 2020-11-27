https://ria.ru/20201127/zhiteli-sela-sotk-rasskazali-o-situatsii-s-zolotym-rudnikom-karabakha-1586675435.html

Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха

Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха

Съемочная группа Sputnik Армения побеседовала с местными жителями села Сотк, где находится золоторудное месторождение. Ранее в сети появились видео с азербайджанскими военными, которые, как утверждалось, явились на территорию Соткского месторождения в Армении и потребовали от армян удалиться.

2020-11-27T18:40

2020-11-27T18:40

2020-11-27T18:40

видео

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По сообщениям Минобороны Армении, представители ВС Армении, России, Азербайджана начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS) на прежней армяно-карабахской, а ныне армяно-азербайджанской границе.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха Съемочная группа Sputnik Армения побеседовала с местными жителями села Сотк, где находится золоторудное месторождение. Ранее в сети появились видео с азербайджанскими военными, которые, как утверждалось, явились на территорию Соткского месторождения в Армении и потребовали от армян удалиться. По сообщениям Минобороны Армении, представители ВС Армении, России, Азербайджана начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS) на прежней армяно-карабахской, а ныне армяно-азербайджанской границе. 2020-11-27T18:40 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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