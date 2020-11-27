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Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха
Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха
Съемочная группа Sputnik Армения побеседовала с местными жителями села Сотк, где находится золоторудное месторождение. Ранее в сети появились видео с азербайджанскими военными, которые, как утверждалось, явились на территорию Соткского месторождения в Армении и потребовали от армян удалиться.
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По сообщениям Минобороны Армении, представители ВС Армении, России, Азербайджана начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS) на прежней армяно-карабахской, а ныне армяно-азербайджанской границе.
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353
60
Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха
Съемочная группа Sputnik Армения побеседовала с местными жителями села Сотк, где находится золоторудное месторождение. Ранее в сети появились видео с азербайджанскими военными, которые, как утверждалось, явились на территорию Соткского месторождения в Армении и потребовали от армян удалиться. По сообщениям Минобороны Армении, представители ВС Армении, России, Азербайджана начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS) на прежней армяно-карабахской, а ныне армяно-азербайджанской границе.
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60
видео, видео
Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха
Съемочная группа Sputnik Армения побеседовала с местными жителями села Сотк, где находится золоторудное месторождение. Ранее в сети появились видео с азербайджанскими военными, которые, как утверждалось, явились на территорию Соткского месторождения в Армении и потребовали от армян удалиться.
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Жители села Сотк рассказали о ситуации с золотым рудником Карабаха

18:40 27.11.2020
 
Читать ria.ru в
Съемочная группа Sputnik Армения побеседовала с местными жителями села Сотк, где находится золоторудное месторождение. Ранее в сети появились видео с азербайджанскими военными, которые, как утверждалось, явились на территорию Соткского месторождения в Армении и потребовали от армян удалиться.
По сообщениям Минобороны Армении, представители ВС Армении, России, Азербайджана начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS) на прежней армяно-карабахской, а ныне армяно-азербайджанской границе.
 
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