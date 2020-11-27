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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров
Forbes составил рейтинг отраслей, в которых руководители получают наибольшую зарплату. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:37
2020-11-27T10:37
2020-11-27T12:06
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экономика
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Forbes составил рейтинг отраслей, в которых руководители получают наибольшую зарплату.Так, самые высокие доходы зафиксированы у руководителей нефтегазовых компаний, среднее вознаграждение которых составило 2,79 миллиона долларов. На втором месте оказались предприятия в сфере тяжелой промышленности с показателем 1,87 миллиона долларов. Далее по уровню доходов следуют телекоммуникационные компании с зарплатой 1,31 миллионов долларов.В пятерку также попали руководители коммерческих банков (1,05 миллионов долларов) и инвестиционных банков (1,03 миллиона долларов).Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена.
https://ria.ru/20201123/professii-1585837979.html
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кем стать, навигатор абитуриента, forbes, экономика
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Forbes составил
рейтинг отраслей, в которых руководители получают наибольшую зарплату.
Так, самые высокие доходы зафиксированы у руководителей нефтегазовых компаний, среднее вознаграждение которых составило 2,79 миллиона долларов. На втором месте оказались предприятия в сфере тяжелой промышленности с показателем 1,87 миллиона долларов. Далее по уровню доходов следуют телекоммуникационные компании с зарплатой 1,31 миллионов долларов.
В пятерку также попали руководители коммерческих банков (1,05 миллионов долларов) и инвестиционных банков (1,03 миллиона долларов).
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена.