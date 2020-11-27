https://ria.ru/20201127/zarplaty-1586565923.html

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

Forbes составил рейтинг отраслей, в которых руководители получают наибольшую зарплату. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:37

2020-11-27T10:37

2020-11-27T12:06

кем стать

навигатор абитуриента

forbes

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Forbes составил рейтинг отраслей, в которых руководители получают наибольшую зарплату.Так, самые высокие доходы зафиксированы у руководителей нефтегазовых компаний, среднее вознаграждение которых составило 2,79 миллиона долларов. На втором месте оказались предприятия в сфере тяжелой промышленности с показателем 1,87 миллиона долларов. Далее по уровню доходов следуют телекоммуникационные компании с зарплатой 1,31 миллионов долларов.В пятерку также попали руководители коммерческих банков (1,05 миллионов долларов) и инвестиционных банков (1,03 миллиона долларов).Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена.

https://ria.ru/20201123/professii-1585837979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, forbes, экономика