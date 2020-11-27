https://ria.ru/20201127/zakonoproekt-1586629017.html

В Госдуму внесли проект о запрете взыскивать по долгам более 25% пенсии

В Госдуму внесли проект о запрете взыскивать по долгам более 25% пенсии

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести запрет на взыскание долгов с пенсий в размере свыше 25%, следует из базы данных... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:13

2020-11-27T15:13

2020-11-27T15:13

здоровье - общество

лдпр

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести запрет на взыскание долгов с пенсий в размере свыше 25%, следует из базы данных нижней палаты парламента."В случаях, когда взыскание по исполнительному документу (нескольким исполнительным документам) обращается на страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату, если при этом должник-гражданин не осуществляет трудовую и (или) иную оплачиваемую деятельность, или на пособие по временной нетрудоспособности, размер удержания не может превышать двадцати пяти процентов", - говорится в пояснительной записке.Действующим законодательством установлено ограничение в 50%.Авторы поясняют, что законопроект разработан в связи с поступающими обращениями уязвимой категории граждан, находящейся в трудном материальном положении, вызванном удержанием средств по исполнительным документам.В июне также в силу вступил закон, который исключил принудительное списание задолженностей с выплат социального характера. Нововведение исключает ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебные приставы для погашения долга могли заблокировать счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или, например, пособиями по причине вреда здоровью, ранее заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20201126/pensiya-1586434955.html

https://ria.ru/20201124/pensiya-1586015246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, лдпр, госдума рф, вячеслав володин, общество