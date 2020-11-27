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В Госдуму внесли проект о запрете взыскивать по долгам более 25% пенсии
В Госдуму внесли проект о запрете взыскивать по долгам более 25% пенсии
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести запрет на взыскание долгов с пенсий в размере свыше 25%, следует из базы данных... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:13
2020-11-27T15:13
2020-11-27T15:13
здоровье - общество
лдпр
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести запрет на взыскание долгов с пенсий в размере свыше 25%, следует из базы данных нижней палаты парламента."В случаях, когда взыскание по исполнительному документу (нескольким исполнительным документам) обращается на страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату, если при этом должник-гражданин не осуществляет трудовую и (или) иную оплачиваемую деятельность, или на пособие по временной нетрудоспособности, размер удержания не может превышать двадцати пяти процентов", - говорится в пояснительной записке.Действующим законодательством установлено ограничение в 50%.Авторы поясняют, что законопроект разработан в связи с поступающими обращениями уязвимой категории граждан, находящейся в трудном материальном положении, вызванном удержанием средств по исполнительным документам.В июне также в силу вступил закон, который исключил принудительное списание задолженностей с выплат социального характера. Нововведение исключает ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебные приставы для погашения долга могли заблокировать счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или, например, пособиями по причине вреда здоровью, ранее заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
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здоровье - общество, лдпр, госдума рф, вячеслав володин, общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Депутаты от ЛДПР
внесли в Госдуму
законопроект, которым предлагается ввести запрет на взыскание долгов с пенсий в размере свыше 25%, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"В случаях, когда взыскание по исполнительному документу (нескольким исполнительным документам) обращается на страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату, если при этом должник-гражданин не осуществляет трудовую и (или) иную оплачиваемую деятельность, или на пособие по временной нетрудоспособности, размер удержания не может превышать двадцати пяти процентов", - говорится в пояснительной записке.
Действующим законодательством установлено ограничение в 50%.
Авторы поясняют, что законопроект разработан в связи с поступающими обращениями уязвимой категории граждан, находящейся в трудном материальном положении, вызванном удержанием средств по исполнительным документам.
В июне также в силу вступил закон, который исключил принудительное списание задолженностей с выплат социального характера. Нововведение исключает ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебные приставы для погашения долга могли заблокировать счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или, например, пособиями по причине вреда здоровью, ранее заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин
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