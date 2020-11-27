Токио ответил на слова главы китайского МИД об островах Сенкаку
10:39 27.11.2020 (обновлено: 10:54 27.11.2020)
© AP Photo / Xinhua, FilОстрова Сенкаку
© AP Photo / Xinhua, Fil
ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги считает "абсолютно неприемлемыми" слова своего китайского коллеги Ван И о территориальной принадлежности островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в ходе их совместной конференции ранее на этой неделе.
"Острова Сенкаку (Дяоюйдао) без сомнения являются нашей неотъемлемой территорией исторически и согласно международному праву", - цитирует слова Мотэги агентство Киодо.
Комментарий главы МИД Японии прозвучал в ответ на критику ряда членов правящей партии о том, что Мотэги не предпринял никаких действий во время пресс-конференции после слов Ван И. Согласно согласованному протоколу мероприятия, каждый из министров мог говорить лишь единожды, и Мотэги выступал первым, отмечает Киодо.
Глава японского МИД подчеркнул, что после совместной пресс-конференции "еще раз обратился с требованием" к китайской стороне не предпринимать действий, вызывающих неопределенность относительно территориальной принадлежности островов.
Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.