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Токио ответил на слова главы китайского МИД об островах Сенкаку
Токио ответил на слова главы китайского МИД об островах Сенкаку
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги считает "абсолютно неприемлемыми" слова своего китайского коллеги Ван И о территориальной принадлежности островов Сенкаку... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:39
2020-11-27T10:54
тосимицу мотэги
ван и (политик)
мид японии‎
китай
япония
сша
токио
в мире
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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги считает "абсолютно неприемлемыми" слова своего китайского коллеги Ван И о территориальной принадлежности островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в ходе их совместной конференции ранее на этой неделе."Острова Сенкаку (Дяоюйдао) без сомнения являются нашей неотъемлемой территорией исторически и согласно международному праву", - цитирует слова Мотэги агентство Киодо.Комментарий главы МИД Японии прозвучал в ответ на критику ряда членов правящей партии о том, что Мотэги не предпринял никаких действий во время пресс-конференции после слов Ван И. Согласно согласованному протоколу мероприятия, каждый из министров мог говорить лишь единожды, и Мотэги выступал первым, отмечает Киодо.Глава японского МИД подчеркнул, что после совместной пресс-конференции "еще раз обратился с требованием" к китайской стороне не предпринимать действий, вызывающих неопределенность относительно территориальной принадлежности островов.Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
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тосимицу мотэги, ван и (политик), мид японии‎, китай, япония, сша, токио, в мире

Токио ответил на слова главы китайского МИД об островах Сенкаку

10:39 27.11.2020 (обновлено: 10:54 27.11.2020)
 
© AP Photo / Xinhua, FilОстрова Сенкаку
Острова Сенкаку - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / Xinhua, Fil
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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги считает "абсолютно неприемлемыми" слова своего китайского коллеги Ван И о территориальной принадлежности островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в ходе их совместной конференции ранее на этой неделе.
"Острова Сенкаку (Дяоюйдао) без сомнения являются нашей неотъемлемой территорией исторически и согласно международному праву", - цитирует слова Мотэги агентство Киодо.
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Комментарий главы МИД Японии прозвучал в ответ на критику ряда членов правящей партии о том, что Мотэги не предпринял никаких действий во время пресс-конференции после слов Ван И. Согласно согласованному протоколу мероприятия, каждый из министров мог говорить лишь единожды, и Мотэги выступал первым, отмечает Киодо.
Глава японского МИД подчеркнул, что после совместной пресс-конференции "еще раз обратился с требованием" к китайской стороне не предпринимать действий, вызывающих неопределенность относительно территориальной принадлежности островов.
Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
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Тосимицу МотэгиВан И (политик)МИД Японии‎КитайЯпонияСШАТокиоВ мире
 
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