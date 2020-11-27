https://ria.ru/20201127/vladivostok-1586547440.html

Постоянное энергоснабжение во Владивостоке восстановят за один-два месяца

Постоянное энергоснабжение во Владивостоке восстановят за один-два месяца

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что постоянная схема энергоснабжения во Владивостоке после циклона будет восстановлена в течение 1-2 месяцев. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:05

2020-11-27T08:05

2020-11-27T08:05

алексей чекунков

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что постоянная схема энергоснабжения во Владивостоке после циклона будет восстановлена в течение 1-2 месяцев."Постоянная схема будет восстановлена, по предварительным оценкам Министерства энергетики, в течение 1-2 месяцев. Это время мы будем жить в напряженном, нервном периоде, периодически будет "выбивать", - сказал Чекунков журналистам.По его словам, самое главное - удалось поддержать и не допустить перебоев в работе медучреждений благодаря тому, что сразу были переброшены генераторы на больницы.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом и телевидением. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

https://ria.ru/20201126/vladivostok-1586507567.html

владивосток

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В Приморье ввели режим ЧС из-за снежного циклона В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий циклона с ледяным дождем и сильным ветром, не прекращавшимися в течение двух суток. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с обледеневшими деревьями, дорогами и машинами. "На данный момент без света, воды и тепла только во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе остаются не менее 150 тысяч человек, нарушена работа 17 социально значимых объектов", - говорится на сайте правительства Приморского края. По данным местных властей, метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет. "Для устранения последствий циклона задействованы все силы и средства, в том числе МЧС, флот, армия. Развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, работают полевые кухни", - сообщает правительство края. 2020-11-27T08:05 true PT1M54S

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алексей чекунков, владивосток, общество