https://ria.ru/20201127/vitamin-1586620514.html

Названа опасность дефицита витамина В2

Названа опасность дефицита витамина В2

Специалисты Университета Пердана рассказали, чем может быть опасен дефицит витамина В2, пишет Star. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:33

2020-11-27T14:33

2020-11-27T14:33

витамины

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты Университета Пердана рассказали, чем может быть опасен дефицит витамина В2, пишет Star.Отмечается, что витамин В2 или рибофлавин обладает антиоксидантными свойствами, что позволяет им нейтрализовать свободные радикалы и облегчить окислительные повреждения, вызванные рядом заболеваний.При этом высокий уровень свободных радикалов может привести к повреждению клеток и тканей, а впоследствии и повысить риск онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера.Также нехватка рибофлавина связана с повышенным окислительным стрессом, что может вызывать ухудшение функций кроветворной системы, приводя к анемии и гипоплазии эритроидов. От дефицита витамина В2 может пострадать и пищеварительная система, нарушается метаболизм.Кроме того, специалисты отмечают, что отсутствие данного вещества в необходимом организму количестве может вызывать мигрень, выпадение волос, катаракту, а его восполнение, наоборот, улучшать состояние при наличии подобных проблем.

https://ria.ru/20201127/immunitet-1586584154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамины, здоровье - общество