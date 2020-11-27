https://ria.ru/20201127/vengriya-1586620348.html

В Венгрии получили образцы вакцины от COVID-19 из России

В Венгрии получили образцы вакцины от COVID-19 из России

Венгрия на прошлой неделе получила образцы российской вакцины и документацию к ней, все изучается специалистами, заявил министр иностранных дел и внешней... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:32

2020-11-27T14:32

2020-11-27T15:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мид венгрии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416046_0:35:3072:1763_1400x0_80_0_0_f7af084fd0aa96df37e5ec5db9ad1fcf.jpg

БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Венгрия на прошлой неделе получила образцы российской вакцины и документацию к ней, все изучается специалистами, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс конференции по итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в пятницу."Специалисты хотели, чтобы я попросил десять образцов. Потому это обеспечит возможность для ее изучения. Это мы получили, документацию получили. Ее изучение началось специалистами", - добавил он.По его словам, образцы российской вакцины были переданы Венгрии еще на прошлой неделе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586624276.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мид венгрии, в мире