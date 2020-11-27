https://ria.ru/20201127/vengriya-1586620348.html
В Венгрии получили образцы вакцины от COVID-19 из России
В Венгрии получили образцы вакцины от COVID-19 из России
Венгрия на прошлой неделе получила образцы российской вакцины и документацию к ней, все изучается специалистами, заявил министр иностранных дел и внешней... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:32
2020-11-27T14:32
2020-11-27T15:27
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коронавирус covid-19
мид венгрии
в мире
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БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Венгрия на прошлой неделе получила образцы российской вакцины и документацию к ней, все изучается специалистами, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс конференции по итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в пятницу."Специалисты хотели, чтобы я попросил десять образцов. Потому это обеспечит возможность для ее изучения. Это мы получили, документацию получили. Ее изучение началось специалистами", - добавил он.По его словам, образцы российской вакцины были переданы Венгрии еще на прошлой неделе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586624276.html
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коронавирус covid-19, мид венгрии, в мире
БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Венгрия на прошлой неделе получила образцы российской вакцины и документацию к ней, все изучается специалистами, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс конференции по итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в пятницу.
"Специалисты хотели, чтобы я попросил десять образцов. Потому это обеспечит возможность для ее изучения. Это мы получили, документацию получили. Ее изучение началось специалистами", - добавил он.
По его словам, образцы российской вакцины были переданы Венгрии еще на прошлой неделе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф