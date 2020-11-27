https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586584359.html

В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса

В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вооруженных силах России, планируется привить более 400 тысяч военных, сообщил в пятницу министр обороны Сергей... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:02

2020-11-27T12:02

2020-11-27T12:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вооруженные силы рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430886_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_07780822bcb967e4b98e36a28d3df599.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вооруженных силах России, планируется привить более 400 тысяч военных, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу."В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.По словам министра, сейчас привиты более 2,5 тысяч военных, до конца года это число должно вырасти до 80 тысяч.Помимо того, в ВС РФ проводятся исследования по использованию плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител для лечения COVID-19."Применение методики уже показало эффективность при тяжелых формах заболевания. На текущий момент в исследованиях задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих", - отметил Шойгу, не уточняя другие детали.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, общество