https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586584359.html
В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса
В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вооруженных силах России, планируется привить более 400 тысяч военных, сообщил в пятницу министр обороны Сергей... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:02
2020-11-27T12:02
2020-11-27T12:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вооруженных силах России, планируется привить более 400 тысяч военных, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу."В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.По словам министра, сейчас привиты более 2,5 тысяч военных, до конца года это число должно вырасти до 80 тысяч.Помимо того, в ВС РФ проводятся исследования по использованию плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител для лечения COVID-19."Применение методики уже показало эффективность при тяжелых формах заболевания. На текущий момент в исследованиях задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих", - отметил Шойгу, не уточняя другие детали.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вооруженных силах России, планируется привить более 400 тысяч военных, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу
.
"В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.
По словам министра, сейчас привиты более 2,5 тысяч военных, до конца года это число должно вырасти до 80 тысяч.
Помимо того, в ВС РФ
проводятся исследования по использованию плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител для лечения COVID-19.
"Применение методики уже показало эффективность при тяжелых формах заболевания. На текущий момент в исследованиях задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих", - отметил Шойгу, не уточняя другие детали.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.