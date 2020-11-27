https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586580307.html

В "Векторе" рассказали, когда начнут испытания вакцины на детях

В "Векторе" рассказали, когда начнут испытания вакцины на детях

Испытания "ЭпиВакКороны" на детях 14-17 лет начнутся в ближайшем будущем, массовая вакцинация детей пока невозможна, сообщил заведующий отделом зоонозных... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:47

2020-11-27T11:47

2020-11-27T12:23

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Испытания "ЭпиВакКороны" на детях 14-17 лет начнутся в ближайшем будущем, массовая вакцинация детей пока невозможна, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Наряду с расширенным испытанием эффективности вакцины на 3 тысячах добровольцев мы начали исследование на лицах 60+... и также планируется проведение исследования на детях 14-17 лет в ближайшем будущем. Это связано с тем, что у нас отсутствует массовая вакцинация детей, она пока невозможна, поскольку у нас отсутствуют данные о том, как эта вакцина работает в детях", - сказал Рыжиков на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576420591.html

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество