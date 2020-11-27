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https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586695436.html
В Венгрии назвали сроки поставок российской вакцины
В Венгрии назвали сроки поставок российской вакцины
В Венгрию в в декабре начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе, заявил министр иностранных дел и внешней торговли РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T20:52
2020-11-27T21:13
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
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венгрия
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Венгрию в в декабре начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе, заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто."Российский министр здравоохранения сказал, что в декабре нам могут начать поставлять маленькие партии вакцины из России, более крупные партии будут доступны в последней трети января. Но поскольку ситуация очень нестандартная, сложно обозначить точные объемы поставок и точные даты", - сказал глава МИД Венгрии в эфире телеканала "Россия 24".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, венгрия, в мире

В Венгрии назвали сроки поставок российской вакцины

20:52 27.11.2020 (обновлено: 21:13 27.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Венгрию в в декабре начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе, заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто.
"Российский министр здравоохранения сказал, что в декабре нам могут начать поставлять маленькие партии вакцины из России, более крупные партии будут доступны в последней трети января. Но поскольку ситуация очень нестандартная, сложно обозначить точные объемы поставок и точные даты", - сказал глава МИД Венгрии в эфире телеканала "Россия 24".
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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