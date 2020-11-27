https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586695436.html

В Венгрии назвали сроки поставок российской вакцины

В Венгрии назвали сроки поставок российской вакцины

В Венгрию в в декабре начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе, заявил министр иностранных дел и внешней торговли РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T20:52

2020-11-27T20:52

2020-11-27T21:13

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Венгрию в в декабре начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе, заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто."Российский министр здравоохранения сказал, что в декабре нам могут начать поставлять маленькие партии вакцины из России, более крупные партии будут доступны в последней трети января. Но поскольку ситуация очень нестандартная, сложно обозначить точные объемы поставок и точные даты", - сказал глава МИД Венгрии в эфире телеканала "Россия 24".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586374681.html

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