https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586658305.html

В Марокко рассказали о планах обсудить с Россией вакцину "Спутник V"

В Марокко рассказали о планах обсудить с Россией вакцину "Спутник V"

Министр здравоохранения Марокко Халид Айт Талеб заявил в интервью РИА Новости, что намерен обсудить на следующей неделе с российским коллегой Михаилом Мурашко... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:26

2020-11-27T17:26

2020-11-27T17:26

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

здоровье - общество

южная корея

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Марокко Халид Айт Талеб заявил в интервью РИА Новости, что намерен обсудить на следующей неделе с российским коллегой Михаилом Мурашко российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Что касается российской вакцины "Спутник V", я недавно лично принимал представителя производителя в Марокко. Теперь я планирую на следующей неделе поговорить с министром здравоохранения России, чтобы обсудить вопрос о нереплицирующейся вирусной векторной вакцине (аденовирус) "Спутник V", разработанной российским исследовательским центром им. Гамалеи", - сообщил министр.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная корея

венесуэла

белоруссия

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-27T17:26 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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