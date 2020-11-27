Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586625510.html
Казахстан ищет площадку для выпуска вакцины "Спутник V"
Казахстан ищет площадку для выпуска вакцины "Спутник V"
Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", производство может быть налажено на... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:55
2020-11-27T14:55
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_bd017a27fa3d4bc0f79761749fc384bd.jpg
АЛМА-АТА, 27 ноя - РИА Новости. Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", производство может быть налажено на действующем фармпредприятии в республике, сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.Пресс-служба Кремля сообщала, что 11 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого в частности затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана. Позже Токаев заявил, что договорился с Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса."Да, сейчас этот вопрос прорабатывается, мы определяемся с площадкой. Скорее всего, это будет на площадках действующих фармацевтических заводов. Мы сейчас изучаем по Казахстану эту возможность вместе с нашими российскими коллегами для того, чтобы в дальнейшем начать производство у нас в стране", - сказал он на брифинге в пятницу.Министр напомнил, что данная вакцина в настоящее время находится на третьей фазе испытаний."Наши российские коллеги говорят, что буквально скоро они нас проинформируют об итогах проводимого исследования. Первая и вторая фаза испытаний показали эффективность (вакцины - ред.), поэтому в данный момент мы ее рассматриваем как одну из потенциальных", - сказал глава минздрава.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_58:0:967:682_1400x0_80_0_0_7509df012cacfaa51b4bf069ce3322ad.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан, в мире

Казахстан ищет площадку для выпуска вакцины "Спутник V"

14:55 27.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 27 ноя - РИА Новости. Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", производство может быть налажено на действующем фармпредприятии в республике, сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
Пресс-служба Кремля сообщала, что 11 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого в частности затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана. Позже Токаев заявил, что договорился с Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса.
"Да, сейчас этот вопрос прорабатывается, мы определяемся с площадкой. Скорее всего, это будет на площадках действующих фармацевтических заводов. Мы сейчас изучаем по Казахстану эту возможность вместе с нашими российскими коллегами для того, чтобы в дальнейшем начать производство у нас в стране", - сказал он на брифинге в пятницу.
Министр напомнил, что данная вакцина в настоящее время находится на третьей фазе испытаний.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Наши российские коллеги говорят, что буквально скоро они нас проинформируют об итогах проводимого исследования. Первая и вторая фаза испытаний показали эффективность (вакцины - ред.), поэтому в данный момент мы ее рассматриваем как одну из потенциальных", - сказал глава минздрава.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинКазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния