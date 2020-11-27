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Казахстан ищет площадку для выпуска вакцины "Спутник V"

Казахстан ищет площадку для выпуска вакцины "Спутник V"

Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", производство может быть налажено на... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:55

2020-11-27T14:55

2020-11-27T14:55

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

касым-жомарт токаев

владимир путин

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 27 ноя - РИА Новости. Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", производство может быть налажено на действующем фармпредприятии в республике, сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.Пресс-служба Кремля сообщала, что 11 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого в частности затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана. Позже Токаев заявил, что договорился с Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса."Да, сейчас этот вопрос прорабатывается, мы определяемся с площадкой. Скорее всего, это будет на площадках действующих фармацевтических заводов. Мы сейчас изучаем по Казахстану эту возможность вместе с нашими российскими коллегами для того, чтобы в дальнейшем начать производство у нас в стране", - сказал он на брифинге в пятницу.Министр напомнил, что данная вакцина в настоящее время находится на третьей фазе испытаний."Наши российские коллеги говорят, что буквально скоро они нас проинформируют об итогах проводимого исследования. Первая и вторая фаза испытаний показали эффективность (вакцины - ред.), поэтому в данный момент мы ее рассматриваем как одну из потенциальных", - сказал глава минздрава.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан, в мире