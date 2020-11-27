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Россия может передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19
Россия может передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19
Россия через Фонд прямых инвестиций готова передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:50
2020-11-27T14:50
2020-11-27T15:35
михаил мурашко
будапешт
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
венгрия
общество
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БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Россия через Фонд прямых инвестиций готова передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Российская Федерация готова через РФПИ передать технологию для венгерской стороны", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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михаил мурашко, будапешт, в мире, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, венгрия, общество