https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586624276.html

Россия может передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19

Россия может передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19

Россия через Фонд прямых инвестиций готова передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:50

2020-11-27T14:50

2020-11-27T15:35

михаил мурашко

будапешт

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

венгрия

общество

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БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Россия через Фонд прямых инвестиций готова передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Российская Федерация готова через РФПИ передать технологию для венгерской стороны", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

будапешт

венгрия

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михаил мурашко, будапешт, в мире, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, венгрия, общество