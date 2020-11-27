Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586620945.html
Мурашко рассказал о работе с экспертами из Венгрии по вакцине от COVID-19
Мурашко рассказал о работе с экспертами из Венгрии по вакцине от COVID-19
Венгерские эксперты прибудут в Россию для изучения производства российской вакцины от COVID-19 на следующей неделе, заявил на пресс-конференции в Будапеште... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:36
2020-11-27T15:41
петер сийярто
будапешт
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
венгрия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694529_0:424:2048:1576_1400x0_80_0_0_0a181589e5536c6b2006cff4bd895905.jpg
БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Венгерские эксперты прибудут в Россию для изучения производства российской вакцины от COVID-19 на следующей неделе, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Российская сторона с удовольствием примет специалистов из Венгрии уже на следующей неделе для того, чтобы познакомить с работой и лабораторий, и производственной частью, и контролем производства... Россия не случайно приглашает специалистов из Венгрии для того, чтобы вместе в лабораторных условиях провести исследования по качеству вакцины, ознакомиться с клиническими исследованиями, производственными площадками", - сказал он.По его словам, Россия хотела бы видеть у себя венгерских специалистов из лабораторий, которые занимаются контролем качества, а также медицинских работников, которые смогли бы познакомиться с контролем проведения клинических исследований."Мы договорились, что определённые дозы вакцины после того, как специалисты сейчас посетят производство в декабре, будут осуществлены первыми пробными поставками", - отметил министр.Мурашко добавил, что Россия имеет сегодня несколько зарегистрированных вакцин как с условиями хранения при температуре -18С, -20С, так и при температуре +2С, +8С, что дает российским продуктам важное преимущество.Со своей стороны министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерские эксперты посетят РФ."Господин министр предложил, чтобы венгерские врачи и специалисты уже на следующей неделе смогли поехать в российские лаборатории, изучать вакцину и процесс ее производства. С венгерской стороны главный санитарный врач Венгрии, госпожа госсекретарь министерства человеческих ресурсов будут над этим работать", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201127/vengriya-1586622987.html
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586624276.html
будапешт
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694529_0:317:2048:1853_1400x0_80_0_0_34b15446824ff3327db0f563618b522f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петер сийярто, будапешт, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, венгрия, общество

Мурашко рассказал о работе с экспертами из Венгрии по вакцине от COVID-19

14:36 27.11.2020 (обновлено: 15:41 27.11.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Венгерские эксперты прибудут в Россию для изучения производства российской вакцины от COVID-19 на следующей неделе, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Российская сторона с удовольствием примет специалистов из Венгрии уже на следующей неделе для того, чтобы познакомить с работой и лабораторий, и производственной частью, и контролем производства... Россия не случайно приглашает специалистов из Венгрии для того, чтобы вместе в лабораторных условиях провести исследования по качеству вакцины, ознакомиться с клиническими исследованиями, производственными площадками", - сказал он.
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 14:44Распространение нового коронавируса
Венгрия ведет переговоры о производстве российской вакцины от COVID-19
По его словам, Россия хотела бы видеть у себя венгерских специалистов из лабораторий, которые занимаются контролем качества, а также медицинских работников, которые смогли бы познакомиться с контролем проведения клинических исследований.
"Мы договорились, что определённые дозы вакцины после того, как специалисты сейчас посетят производство в декабре, будут осуществлены первыми пробными поставками", - отметил министр.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 14:50Распространение нового коронавируса
Россия может передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19
Мурашко добавил, что Россия имеет сегодня несколько зарегистрированных вакцин как с условиями хранения при температуре -18С, -20С, так и при температуре +2С, +8С, что дает российским продуктам важное преимущество.
Со своей стороны министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерские эксперты посетят РФ.
"Господин министр предложил, чтобы венгерские врачи и специалисты уже на следующей неделе смогли поехать в российские лаборатории, изучать вакцину и процесс ее производства. С венгерской стороны главный санитарный врач Венгрии, госпожа госсекретарь министерства человеческих ресурсов будут над этим работать", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаПетер СийяртоБудапештКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВенгрияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния