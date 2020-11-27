https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586620945.html

Мурашко рассказал о работе с экспертами из Венгрии по вакцине от COVID-19

Мурашко рассказал о работе с экспертами из Венгрии по вакцине от COVID-19

Венгерские эксперты прибудут в Россию для изучения производства российской вакцины от COVID-19 на следующей неделе, заявил на пресс-конференции в Будапеште... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:36

2020-11-27T14:36

2020-11-27T15:41

петер сийярто

будапешт

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

венгрия

общество

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БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Венгерские эксперты прибудут в Россию для изучения производства российской вакцины от COVID-19 на следующей неделе, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Российская сторона с удовольствием примет специалистов из Венгрии уже на следующей неделе для того, чтобы познакомить с работой и лабораторий, и производственной частью, и контролем производства... Россия не случайно приглашает специалистов из Венгрии для того, чтобы вместе в лабораторных условиях провести исследования по качеству вакцины, ознакомиться с клиническими исследованиями, производственными площадками", - сказал он.По его словам, Россия хотела бы видеть у себя венгерских специалистов из лабораторий, которые занимаются контролем качества, а также медицинских работников, которые смогли бы познакомиться с контролем проведения клинических исследований."Мы договорились, что определённые дозы вакцины после того, как специалисты сейчас посетят производство в декабре, будут осуществлены первыми пробными поставками", - отметил министр.Мурашко добавил, что Россия имеет сегодня несколько зарегистрированных вакцин как с условиями хранения при температуре -18С, -20С, так и при температуре +2С, +8С, что дает российским продуктам важное преимущество.Со своей стороны министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерские эксперты посетят РФ."Господин министр предложил, чтобы венгерские врачи и специалисты уже на следующей неделе смогли поехать в российские лаборатории, изучать вакцину и процесс ее производства. С венгерской стороны главный санитарный врач Венгрии, госпожа госсекретарь министерства человеческих ресурсов будут над этим работать", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201127/vengriya-1586622987.html

https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586624276.html

будапешт

венгрия

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петер сийярто, будапешт, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, венгрия, общество