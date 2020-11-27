https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586583360.html

В "Векторе" рассказали о платформе, на которой создана "ЭпиВакКорона"

В "Векторе" рассказали о платформе, на которой создана "ЭпиВакКорона"

Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на проверенной платформе, это позволило сократить сроки разработки, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:00

2020-11-27T12:00

2020-11-27T12:00

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на проверенной платформе, это позволило сократить сроки разработки, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Платформа пептидных вакцин разрабатывается нами около 20 лет. Испытания вакцины, созданные против лихорадки Эболы, были сделаны пять лет назад. Никаких последствий у добровольцев, которые участвовали в этих испытаниях, не наблюдается. То, что на этой проверенной платформе уже была создана эта вакцина – это короткие промежутки времени последовали, потому что был базис, – то, что она могла быть спроектирована методами компьютерного моделирования и быстро синтезирована, – это все и позволило подбить сроки", - сказал Рыжиков на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586574193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество