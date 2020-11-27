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В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 миллионов доз в РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:05
2020-11-27T09:05
2020-11-27T09:10
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
экономика
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
южная корея
венесуэла
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 миллионов доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины."РФПИ и Hetero, один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma), объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V", - отмечается в сообщении. Уточняется, что стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года."Спутник V" должен стать важной частью национального портфеля вакцин каждой страны, которая стремится защитить население от коронавируса. Благодаря партнерству с Hetero будут существенно увеличены производственные мощности для выпуска вакцины, что даст возможность обеспечить население Индии эффективным препаратом в период пандемии", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза IIIII – в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
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2020-11-27T09:05
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, экономика, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, южная корея, венесуэла, белоруссия, в мире
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии
более 100 миллионов доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса
"Спутник V", говорится в сообщении в Twitter-аккаунте
вакцины.
"РФПИ и Hetero, один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma), объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V", - отмечается в сообщении. Уточняется, что стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года.
"Спутник V" должен стать важной частью национального портфеля вакцин каждой страны, которая стремится защитить население от коронавируса. Благодаря партнерству с Hetero будут существенно увеличены производственные мощности для выпуска вакцины, что даст возможность обеспечить население Индии эффективным препаратом в период пандемии", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев
.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза IIIII – в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.