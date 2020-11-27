Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/uzbekistan-1586638006.html
В Узбекистане "Спутник V" могут начать применять не ранее 2021 года
В Узбекистане "Спутник V" могут начать применять не ранее 2021 года
Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:59
2020-11-27T15:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_9c136c3baef479136db630e74e747346.jpg
ТАШКЕНТ, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике, заявил РИА Новости в пятницу представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны.В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ 5 тысяч доз "Спутника V"."Вопрос еще рассматривается, до конца года, наверное, не получится. Технически это невозможно, времени уже не осталось", - сказал представитель агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках применения вакцины "Спутник V" в Узбекистане.Собеседник РИА Новости добавил, что вопрос использования российских вакцин в Узбекистане рассматривается в двустороннем порядке. "Идут переговоры, "мяч" на стороне российской стороны", - добавил представитель агентства.Ранее первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане общее число зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось до 72 409, скончались 607 человек, 69 670 выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586625510.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_58:0:967:682_1400x0_80_0_0_9221577cedb952d07f5a917d67f28795.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), узбекистан, в мире

В Узбекистане "Спутник V" могут начать применять не ранее 2021 года

15:59 27.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике, заявил РИА Новости в пятницу представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны.
В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ 5 тысяч доз "Спутника V".
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 14:55Распространение нового коронавируса
Казахстан ищет площадку для выпуска вакцины "Спутник V"
"Вопрос еще рассматривается, до конца года, наверное, не получится. Технически это невозможно, времени уже не осталось", - сказал представитель агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках применения вакцины "Спутник V" в Узбекистане.
Собеседник РИА Новости добавил, что вопрос использования российских вакцин в Узбекистане рассматривается в двустороннем порядке. "Идут переговоры, "мяч" на стороне российской стороны", - добавил представитель агентства.
Ранее первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.
Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане общее число зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось до 72 409, скончались 607 человек, 69 670 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)УзбекистанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния