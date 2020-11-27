https://ria.ru/20201127/uzbekistan-1586638006.html
В Узбекистане "Спутник V" могут начать применять не ранее 2021 года
В Узбекистане "Спутник V" могут начать применять не ранее 2021 года
Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:59
2020-11-27T15:59
2020-11-27T15:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике, заявил РИА Новости в пятницу представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны.В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ 5 тысяч доз "Спутника V"."Вопрос еще рассматривается, до конца года, наверное, не получится. Технически это невозможно, времени уже не осталось", - сказал представитель агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках применения вакцины "Спутник V" в Узбекистане.Собеседник РИА Новости добавил, что вопрос использования российских вакцин в Узбекистане рассматривается в двустороннем порядке. "Идут переговоры, "мяч" на стороне российской стороны", - добавил представитель агентства.Ранее первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане общее число зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось до 72 409, скончались 607 человек, 69 670 выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике, заявил РИА Новости в пятницу представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны.
В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана
также сообщил, что запросил у РФПИ
5 тысяч доз "Спутника V".
"Вопрос еще рассматривается, до конца года, наверное, не получится. Технически это невозможно, времени уже не осталось", - сказал представитель агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках применения вакцины "Спутник V" в Узбекистане.
Собеседник РИА Новости добавил, что вопрос использования российских вакцин в Узбекистане рассматривается в двустороннем порядке. "Идут переговоры, "мяч" на стороне российской стороны", - добавил представитель агентства.
Ранее первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.
Роспотребнадзор
также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане общее число зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось до 72 409, скончались 607 человек, 69 670 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф