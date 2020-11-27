https://ria.ru/20201127/uzbekistan-1586638006.html

В Узбекистане "Спутник V" могут начать применять не ранее 2021 года

В Узбекистане "Спутник V" могут начать применять не ранее 2021 года

Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:59

2020-11-27T15:59

2020-11-27T15:59

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике, заявил РИА Новости в пятницу представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны.В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ 5 тысяч доз "Спутника V"."Вопрос еще рассматривается, до конца года, наверное, не получится. Технически это невозможно, времени уже не осталось", - сказал представитель агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках применения вакцины "Спутник V" в Узбекистане.Собеседник РИА Новости добавил, что вопрос использования российских вакцин в Узбекистане рассматривается в двустороннем порядке. "Идут переговоры, "мяч" на стороне российской стороны", - добавил представитель агентства.Ранее первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане общее число зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось до 72 409, скончались 607 человек, 69 670 выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586625510.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), узбекистан, в мире