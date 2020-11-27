https://ria.ru/20201127/udmurtiya-1586622137.html

В Ижевске подвели итоги конкурса "Культурная мозаика Удмуртии"

В Ижевске подвели итоги конкурса "Культурная мозаика Удмуртии"

Во Всемирный день удмуртского языка руководство республики, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и фонд "Сообщество" подвели предварительные итоги... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:43

2020-11-27T14:43

2020-11-27T18:36

культура

новости культуры

фонд тимченко

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

глазовский район

сергей франк

глазов

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Во Всемирный день удмуртского языка руководство республики, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и фонд "Сообщество" подвели предварительные итоги конкурса "Культурная мозаика Удмуртии", сообщает пресс-служба проекта.Сбор заявок начался в марте 2020 года, всего на конкурс их поступило 306 из всех 25 сельских районов республики и малых городов Можга и Камбарка. Победителями стали 35 проектов, средняя сумма гранта на реализацию каждого — 250 тысяч рублей.В их числе — "Современная музыкальная лаборатория": ее создатели учат детей из Ярского района играть на инструментах, писать и аранжировать. Реализация еще одного проекта-победителя — "Место притяжения. Творческие люди" началась с приведения в порядок дендропарка в селе Сигаево. После реновации в нем провели фестиваль резчиков по дереву, получившиеся скульптуры подарили парку. В Игринском районе было создано инклюзивное пространство "Дети и мы" для занятий с ребят с ментальными нарушениями. В селе Кигбаево Сарапульского района действует творческая лаборатория "Кигбаево в красках": подростки изучают искусство стрит-арта и вместе с художниками расписывают здания, используя локальные сюжеты. В селе Шолья восстанавливают традиции "шольинской росписи", которая возникла в 1978 году. Наконец, в рамках проекта "Шулдыр Шуландыр" состоялся фестиваль, посвященный культуре северных удмуртов и конкретно их традиции избавляться от сглаза с помощью свиста. Кроме того, в Удмуртии продолжает работать проект, который стал победителем федеральной "Культурной мозаики" в 2015 году и выпускником программы. Это парк "ДондыДор" на севере Удмуртии, в Глазовском районе. Там проводят фестивали лэнд-арта, сходы удмуртских родов ("воршудов") и другие мероприятия, в том числе с этническим уклоном. Конкурс "Культурная мозаика" – флагманское направление программы Фонда Елены и Геннадия Тимченко "Культура", в основе которого лежит принцип развития местных сообществ через социокультурную активность с опорой на собственные ресурсы. В феврале 2020 года глава республики Удмуртия Александр Бречалов и председатель Наблюдательного совета Фонда Тимченко Ксения Франк подписали соглашение о сотрудничестве. По нему на реализацию первого года программы "Культурная мозаика Удмуртии" Фондом Тимченко было выделено 11 540 000 рублей, остальное – вклад Республики и Министерства культуры Удмуртии. Проекты реализуются с мая 2020-го по февраль 2021 года. Помимо экспертной и финансовой поддержки, командам-победителям предоставляется возможность пройти обучение и стажировку в культурных центрах других регионов.

https://ria.ru/20201103/diktant-1582865704.html

удмуртская республика (удмуртия)

глазовский район

глазов

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новости культуры, фонд тимченко, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), глазовский район, сергей франк, глазов