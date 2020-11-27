Иранские СМИ раскрыли подробности убийства физика-ядерщика
20:13 27.11.2020 (обновлено: 08:35 28.11.2020)
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
© AP Photo / Fars News Agency
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иранское агентство Tasnim сообщило, что физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб после взрыва автомобиля вблизи его машины и стрельбы.
По данным агентства, когда автомобиль, в котором находился Фахризаде, проезжал по одной из площадей в населенном пункте Абсард в провинции Тегеран, рядом с ним взорвался Nissan, а затем началась стрельба. В ходе стрельбы один из охранников ученого получил четыре ранения.
Инцидент, по данным издания, произошел около 14.30 по местному времени (14.00 мск).
Сам Фахризаде, по данным Tasnim, на вертолете был доставлен в больницу, где скончался.
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Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня, 27 ноября, вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава генштаба вооруженных сил страны Мохаммад Багери заявили о причастности Израиля к убийству ученого.