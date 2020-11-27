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Иранские СМИ раскрыли подробности убийства физика-ядерщика
Иранские СМИ раскрыли подробности убийства физика-ядерщика
Иранское агентство Tasnim сообщило, что физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб после взрыва автомобиля вблизи его машины и стрельбы. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T20:13
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убийство иранского физика-ядерщика
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
мид ирана
израиль
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иранское агентство Tasnim сообщило, что физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб после взрыва автомобиля вблизи его машины и стрельбы.По данным агентства, когда автомобиль, в котором находился Фахризаде, проезжал по одной из площадей в населенном пункте Абсард в провинции Тегеран, рядом с ним взорвался Nissan, а затем началась стрельба. В ходе стрельбы один из охранников ученого получил четыре ранения.Инцидент, по данным издания, произошел около 14.30 по местному времени (14.00 мск).Сам Фахризаде, по данным Tasnim, на вертолете был доставлен в больницу, где скончался.Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня, 27 ноября, вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице.Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава генштаба вооруженных сил страны Мохаммад Багери заявили о причастности Израиля к убийству ученого.
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убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, мид ирана, израиль, в мире

Иранские СМИ раскрыли подробности убийства физика-ядерщика

20:13 27.11.2020 (обновлено: 08:35 28.11.2020)
 
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / Fars News Agency
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иранское агентство Tasnim сообщило, что физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб после взрыва автомобиля вблизи его машины и стрельбы.
По данным агентства, когда автомобиль, в котором находился Фахризаде, проезжал по одной из площадей в населенном пункте Абсард в провинции Тегеран, рядом с ним взорвался Nissan, а затем началась стрельба. В ходе стрельбы один из охранников ученого получил четыре ранения.
Инцидент, по данным издания, произошел около 14.30 по местному времени (14.00 мск).
Сам Фахризаде, по данным Tasnim, на вертолете был доставлен в больницу, где скончался.
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12 сентября, 18:11
Иран пригрозил Бахрейну "жестким возмездием" из-за Израиля
Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня, 27 ноября, вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава генштаба вооруженных сил страны Мохаммад Багери заявили о причастности Израиля к убийству ученого.
 
Убийство иранского физика-ядерщикаМинистерство обороны ИранаМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИзраильВ мире
 
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