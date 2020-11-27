https://ria.ru/20201127/ubiystvo-1586692673.html

Иранские СМИ раскрыли подробности убийства физика-ядерщика

Иранские СМИ раскрыли подробности убийства физика-ядерщика

Иранское агентство Tasnim сообщило, что физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб после взрыва автомобиля вблизи его машины и стрельбы. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T20:13

2020-11-27T20:13

2020-11-28T08:35

убийство иранского физика-ядерщика

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

мид ирана

израиль

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иранское агентство Tasnim сообщило, что физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб после взрыва автомобиля вблизи его машины и стрельбы.По данным агентства, когда автомобиль, в котором находился Фахризаде, проезжал по одной из площадей в населенном пункте Абсард в провинции Тегеран, рядом с ним взорвался Nissan, а затем началась стрельба. В ходе стрельбы один из охранников ученого получил четыре ранения.Инцидент, по данным издания, произошел около 14.30 по местному времени (14.00 мск).Сам Фахризаде, по данным Tasnim, на вертолете был доставлен в больницу, где скончался.Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня, 27 ноября, вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице.Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава генштаба вооруженных сил страны Мохаммад Багери заявили о причастности Израиля к убийству ученого.

https://ria.ru/20200912/iran-1577144813.html

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убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, мид ирана, израиль, в мире