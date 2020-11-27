Турция отвергла резолюцию Европарламента с призывом к санкциям против нее
11:12 27.11.2020 (обновлено: 11:22 27.11.2020)
АНКАРА, 27 ноя - РИА Новости. Анкара считает предвзятой и оторванной от реальности резолюцию Европарламента в отношении Турции и самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.
Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом ввести санкции против Турции из-за ее позиции по кипрской проблеме.
"Мы полностью отвергаем резолюцию Европарламента в отношении нашей страны и ТРСК... Это решение, вне всякий сомнений, принятое под диктовку греческой общины Кипра, показывает, насколько предвзят и оторван от реальности Европарламент по кипрскому вопросу", - заявил Аксой.
По его словам, такая позиция не служит интересам ЕС, улучшению его отношений с Турцией и урегулированию кипрской проблемы.
"Мы предлагаем Европарламенту и ЕС принять реалии на Кипре и присутствие там турецкой общины, а также выполнить обязательства ЕС перед турками-киприотами. Турция будет продолжать решительно защищать как свои, так и их права, не поддаваясь угрозам и шантажу и продолжая усилия по диалогу", - добавил Аксой
Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Ее признала только Турция.
Президент Турции Тайип Эрдоган 15 ноября посетил Северный Кипр, а именно - недавно открытый для посещения квартал Вароша в Фамагусте. Греция и Республика Кипр считают такой шаг "беспрецедентной провокацией". Туристический квартал был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года.
Эрдоган тогда заявил, что переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании на Кипре двух государств.
В то же время, депутаты Европарламента призывают к урегулированию на основе единой федерации для турецкой и греческой общин Кипра. "Депутаты призывают ЕС играть более активную роль для продвижения переговоров под эгидой ООН", - говорится в документе.
Как ожидается, главы государств и правительств Евросоюза рассмотрят отношения с Турцией на предстоящем саммите 10-11 декабря.
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