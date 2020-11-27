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https://ria.ru/20201127/turtsiya-1586572416.html
Турция отвергла резолюцию Европарламента с призывом к санкциям против нее
Турция отвергла резолюцию Европарламента с призывом к санкциям против нее
Анкара считает предвзятой и оторванной от реальности резолюцию Европарламента в отношении Турции и самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:12
2020-11-27T11:22
хами аксой
европарламент
евросоюз
кипр
греция
турция
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в мире
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АНКАРА, 27 ноя - РИА Новости. Анкара считает предвзятой и оторванной от реальности резолюцию Европарламента в отношении Турции и самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом ввести санкции против Турции из-за ее позиции по кипрской проблеме."Мы полностью отвергаем резолюцию Европарламента в отношении нашей страны и ТРСК... Это решение, вне всякий сомнений, принятое под диктовку греческой общины Кипра, показывает, насколько предвзят и оторван от реальности Европарламент по кипрскому вопросу", - заявил Аксой.По его словам, такая позиция не служит интересам ЕС, улучшению его отношений с Турцией и урегулированию кипрской проблемы."Мы предлагаем Европарламенту и ЕС принять реалии на Кипре и присутствие там турецкой общины, а также выполнить обязательства ЕС перед турками-киприотами. Турция будет продолжать решительно защищать как свои, так и их права, не поддаваясь угрозам и шантажу и продолжая усилия по диалогу", - добавил АксойКипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Ее признала только Турция.Президент Турции Тайип Эрдоган 15 ноября посетил Северный Кипр, а именно - недавно открытый для посещения квартал Вароша в Фамагусте. Греция и Республика Кипр считают такой шаг "беспрецедентной провокацией". Туристический квартал был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года.Эрдоган тогда заявил, что переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании на Кипре двух государств.В то же время, депутаты Европарламента призывают к урегулированию на основе единой федерации для турецкой и греческой общин Кипра. "Депутаты призывают ЕС играть более активную роль для продвижения переговоров под эгидой ООН", - говорится в документе.Как ожидается, главы государств и правительств Евросоюза рассмотрят отношения с Турцией на предстоящем саммите 10-11 декабря.
https://ria.ru/20201115/kipr-1584721692.html
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хами аксой, европарламент, евросоюз, кипр, греция, турция, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире

Турция отвергла резолюцию Европарламента с призывом к санкциям против нее

11:12 27.11.2020 (обновлено: 11:22 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 27 ноя - РИА Новости. Анкара считает предвзятой и оторванной от реальности резолюцию Европарламента в отношении Турции и самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.
Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом ввести санкции против Турции из-за ее позиции по кипрской проблеме.
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"Мы полностью отвергаем резолюцию Европарламента в отношении нашей страны и ТРСК... Это решение, вне всякий сомнений, принятое под диктовку греческой общины Кипра, показывает, насколько предвзят и оторван от реальности Европарламент по кипрскому вопросу", - заявил Аксой.
По его словам, такая позиция не служит интересам ЕС, улучшению его отношений с Турцией и урегулированию кипрской проблемы.
"Мы предлагаем Европарламенту и ЕС принять реалии на Кипре и присутствие там турецкой общины, а также выполнить обязательства ЕС перед турками-киприотами. Турция будет продолжать решительно защищать как свои, так и их права, не поддаваясь угрозам и шантажу и продолжая усилия по диалогу", - добавил Аксой
Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Ее признала только Турция.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 15 ноября посетил Северный Кипр, а именно - недавно открытый для посещения квартал Вароша в Фамагусте. Греция и Республика Кипр считают такой шаг "беспрецедентной провокацией". Туристический квартал был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года.
Эрдоган тогда заявил, что переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании на Кипре двух государств.
В то же время, депутаты Европарламента призывают к урегулированию на основе единой федерации для турецкой и греческой общин Кипра. "Депутаты призывают ЕС играть более активную роль для продвижения переговоров под эгидой ООН", - говорится в документе.
Как ожидается, главы государств и правительств Евросоюза рассмотрят отношения с Турцией на предстоящем саммите 10-11 декабря.
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Хами АксойЕвропарламентЕвросоюзКипрГрецияТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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