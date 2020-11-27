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На SputnikPro обсудили специфику новогодних проектов в период пандемии
На SputnikPro обсудили специфику новогодних проектов в период пандемии
О том, как СМИ могут реализовать новогодние спецпроекты в условиях пандемии коронавируса, шла речь на 30-й онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro. В РИА Новости, 27.11.2020
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россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. О том, как СМИ могут реализовать новогодние спецпроекты в условиях пандемии коронавируса, шла речь на 30-й онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro. В ней приняли участие журналисты и медиаменеджеры из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Южной Осетии. По словам Лукьянчикова, screenlife как технический инструмент превратился в средство психологического исследования самоизоляции. "Видеозвонки стали приметой нового времени, возникло стремление не только слышать голос собеседника, но и видеть его. Сформировалось новое отношение к общению, это, в свою очередь, отражается в кино и медиа", – подчеркнул эксперт.Как прогнозирует генеральный директор "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" Иван Власов, учитывая, что на Новый год не ожидается больших городских праздников, интерес к онлайн-спецпроектам будет большим. "Конечно, акцент сместится на развлечение читателей. И, в отличие от прошлых лет, когда 1 января редакции уходили на каникулы, сейчас, очевидно, работы будет больше", – сказал Власов. А гости вебинара от "АиФ", заместитель главного редактора Индира Кодзасова и главный редактор "АиФ Самара" Павел Сидоров, презентовали наиболее успешные проекты газеты, в том числе игры, которые стали популярными среди читателей в период всеобщего карантина.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
https://ria.ru/20201123/spetsproekty-1585906930.html
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россия, миа "россия сегодня", sputnik

На SputnikPro обсудили специфику новогодних проектов в период пандемии

19:40 27.11.2020 (обновлено: 20:42 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтудия радио Sputnik
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. О том, как СМИ могут реализовать новогодние спецпроекты в условиях пандемии коронавируса, шла речь на 30-й онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro. В ней приняли участие журналисты и медиаменеджеры из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Южной Осетии.
"В период самоизоляции как никогда стал актуален новый язык повествования screenlife, так называемая "жизнь в экране", – отметил руководитель спецпроектов в управлении по бренд-коммуникациям медиахолдинга "Россия сегодня" Дмитрий Лукьянчиков. – В screenlife площадкой, где разворачивается история, служит рабочий стол компьютера или экран смартфона, а декорациями – файлы, папки, приложения. В условиях карантина этот формат стал олицетворением нашего образа жизни".
По словам Лукьянчикова, screenlife как технический инструмент превратился в средство психологического исследования самоизоляции. "Видеозвонки стали приметой нового времени, возникло стремление не только слышать голос собеседника, но и видеть его. Сформировалось новое отношение к общению, это, в свою очередь, отражается в кино и медиа", – подчеркнул эксперт.
Как прогнозирует генеральный директор "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" Иван Власов, учитывая, что на Новый год не ожидается больших городских праздников, интерес к онлайн-спецпроектам будет большим. "Конечно, акцент сместится на развлечение читателей. И, в отличие от прошлых лет, когда 1 января редакции уходили на каникулы, сейчас, очевидно, работы будет больше", – сказал Власов.
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 14:52
На SputnikPro обсудят новогодние спецпроекты в условиях локдауна
А гости вебинара от "АиФ", заместитель главного редактора Индира Кодзасова и главный редактор "АиФ Самара" Павел Сидоров, презентовали наиболее успешные проекты газеты, в том числе игры, которые стали популярными среди читателей в период всеобщего карантина.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Ведущий дизайнер медиагруппы Россия сегодня Евгений Тарасенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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