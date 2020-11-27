https://ria.ru/20201127/spetsifika-1586687625.html

На SputnikPro обсудили специфику новогодних проектов в период пандемии

На SputnikPro обсудили специфику новогодних проектов в период пандемии

О том, как СМИ могут реализовать новогодние спецпроекты в условиях пандемии коронавируса, шла речь на 30-й онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro. В РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:40

2020-11-27T19:40

2020-11-27T20:42

россия

миа "россия сегодня"

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575124260_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_76e67996021d0d770a0ae2350c13e4a6.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. О том, как СМИ могут реализовать новогодние спецпроекты в условиях пандемии коронавируса, шла речь на 30-й онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro. В ней приняли участие журналисты и медиаменеджеры из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Южной Осетии. По словам Лукьянчикова, screenlife как технический инструмент превратился в средство психологического исследования самоизоляции. "Видеозвонки стали приметой нового времени, возникло стремление не только слышать голос собеседника, но и видеть его. Сформировалось новое отношение к общению, это, в свою очередь, отражается в кино и медиа", – подчеркнул эксперт.Как прогнозирует генеральный директор "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" Иван Власов, учитывая, что на Новый год не ожидается больших городских праздников, интерес к онлайн-спецпроектам будет большим. "Конечно, акцент сместится на развлечение читателей. И, в отличие от прошлых лет, когда 1 января редакции уходили на каникулы, сейчас, очевидно, работы будет больше", – сказал Власов. А гости вебинара от "АиФ", заместитель главного редактора Индира Кодзасова и главный редактор "АиФ Самара" Павел Сидоров, презентовали наиболее успешные проекты газеты, в том числе игры, которые стали популярными среди читателей в период всеобщего карантина.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

https://ria.ru/20201123/spetsproekty-1585906930.html

https://ria.ru/20201117/vebinar-1585028893.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", sputnik