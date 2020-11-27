https://ria.ru/20201127/skoraya-1586665480.html
Голикова рассказала о планах по поставкам машин скорой помощи в регионы
Голикова рассказала о планах по поставкам машин скорой помощи в регионы
Порядка двух тысяч машин "скорой помощи" будет поставлено в регионы РФ до конца 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:50
2020-11-27T17:50
2020-11-27T17:51
татьяна голикова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка двух тысяч машин "скорой помощи" будет поставлено в регионы РФ до конца 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Мы проинвентаризировали ваши программы и выделили оттуда цифру 2 тысячи автомобилей, это в основном легковые автомобили, на сумму 1 миллиард 425 миллионов 500 тысяч рублей. На эту сумму Минпромторгом у наших производителей будут приобретены соответствующие автомобили, которые должны быть поставлены в субъекты РФ до конца 2020 года", - сказала Голикова в ходе совещания с главами субъектов о ходе выполнения поручений президента.
https://ria.ru/20201123/skoraya-1585947004.html
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татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика