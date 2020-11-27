https://ria.ru/20201127/rossiya-1586625177.html

Лукашенко заявил, что США хотят ограничить центральную власть в России

Лукашенко заявил, что США хотят ограничить центральную власть в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что США хотят ограничить центральную власть в России. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:54

2020-11-27T14:54

2020-11-27T15:19

минск

белоруссия

россия

александр лукашенко

сша

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что США хотят ограничить центральную власть в России.Как передает Sputnik Беларусь, глава республики во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их планы в отношении ряда стран. При этом Лукашенко уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и "это оригиналы"."В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Беларуси", - привел Лукашенко заявление неназванного представителя США, которое, по его словам, было сделано в канун президентских выборов в Молдавии.В этой связи Лукашенко подчеркнул, что Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России. Как отметил президент, политики ЕС считают, что наступил исторический шанс "остановить российское влияние". "Вот в чем главный смысл, и мы - барьер на этом пути. На нас должны потренироваться", - пояснил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и их перемещении с улиц во дворы.

https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586362691.html

минск

белоруссия

россия

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минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, сша, в мире