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Лукашенко заявил, что США хотят ограничить центральную власть в России
Лукашенко заявил, что США хотят ограничить центральную власть в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что США хотят ограничить центральную власть в России. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:54
2020-11-27T15:19
минск
белоруссия
россия
александр лукашенко
сша
в мире
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что США хотят ограничить центральную власть в России.Как передает Sputnik Беларусь, глава республики во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их планы в отношении ряда стран. При этом Лукашенко уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и "это оригиналы"."В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Беларуси", - привел Лукашенко заявление неназванного представителя США, которое, по его словам, было сделано в канун президентских выборов в Молдавии.В этой связи Лукашенко подчеркнул, что Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России. Как отметил президент, политики ЕС считают, что наступил исторический шанс "остановить российское влияние". "Вот в чем главный смысл, и мы - барьер на этом пути. На нас должны потренироваться", - пояснил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и их перемещении с улиц во дворы.
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минск
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минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, сша, в мире

Лукашенко заявил, что США хотят ограничить центральную власть в России

14:54 27.11.2020 (обновлено: 15:19 27.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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Читать ria.ru в
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что США хотят ограничить центральную власть в России.
Как передает Sputnik Беларусь, глава республики во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их планы в отношении ряда стран. При этом Лукашенко уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и "это оригиналы".
"В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Беларуси", - привел Лукашенко заявление неназванного представителя США, которое, по его словам, было сделано в канун президентских выборов в Молдавии.
В этой связи Лукашенко подчеркнул, что Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России. Как отметил президент, политики ЕС считают, что наступил исторический шанс "остановить российское влияние". "Вот в чем главный смысл, и мы - барьер на этом пути. На нас должны потренироваться", - пояснил глава государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и их перемещении с улиц во дворы.
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