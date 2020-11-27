https://ria.ru/20201127/rasprodazhi-1586345962.html

"Черные пятницы" в мире

"Черные пятницы" в мире

"Черная пятница" (Black Friday) – пятница после дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T00:21

2020-11-27T00:21

2020-11-27T00:21

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"Черная пятница" (Black Friday) – пятница после дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за ажиотажный спрос имя "черной", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж.Обычай устраивать в этот день распродажи появился в США еще в XIX веке, название "черная пятница" у праздника распродаж появилось в 1960-е годы благодаря водителям, окрестившим так этот день из-за огромных пробок на улицах. Со временем традиция, возникшая в Соединенных Штатах, распространилась на другие страны. Традиционно в крупных торговых центрах Лондона, Нью-Йорка, Парижа люди занимают очередь еще с полуночи. И как только распахиваются двери магазинов, толпы покупателей атакуют прилавки. Чтобы стать наиболее удачливым, клиенту важно заранее изучить ассортимент торговых площадок, чтобы подоспеть к нужному месту одним из первых.При этом существует правило: по бросовым ценам выставляются товары лишь для первой десятки покупателей, а то и меньше, поэтому соревнования за право попасть первым к заветному прилавку в американских супермаркетах нередко заканчивается давками, драками, а то и стрельбой.Несмотря на то, что витрины магазинов пестрят рекламой и обещанием скидок именно в "черную пятницу'', эксперты отмечают, что Black Friday постепенно уходит в историю, поскольку распродажи фактически начинаются за несколько дней до нее и продолжаются после праздничных выходных, за которыми следует "киберпонедельник", день рекордных онлайн-распродаж. Тенденцией последних лет стало начало распродаж уже непосредственно в День благодарения и даже раньше, поэтому год от года все больше людей начинают закупки рождественских подарков непосредственно в праздничный день.Так, в 2012 году многие торговые сети в США объявили, что распахивают двери уже в восемь-десять часов вечера на День благодарения, все остальные открываются в полночь.В 2014 году акция "черной пятницы" в США уже не вызывала ажиотаж. Количество покупателей в крупных универмагах Нью-Йорка и окрестностей в этот день было таким же, как во время обычных выходных. Серьезных пробок на основных автомагистралях, несмотря на "черную пятницу", не наблюдалось, а около торговых центров было не так сложно найти парковочные места. Наблюдатели связывали это с тем, что многие крупные магазины не стали дожидаться пятницы, а открылись вечером предыдущего дня – на День благодарения. Так, легендарный универмаг Macy's на 34-й улице в Нью-Йорке открыл свои двери для посетителей в 18.00 четверга, а его открытия на улице дожидались около 15 тысяч человек. Аналогичным образом поступили, в частности, крупнейшие американские ритейлеры Walmart и Target. Традиционно наиболее выгодными покупками в дни предпраздничных распродаж является электроника, бытовая техника, предметы обихода и игрушки, именно на эти категории товаров продавцы предлагают наибольшие скидки.В 2019 году в США объемы интернет-продаж в "черную пятницу" достигли 6,22 миллиарда долларов, превысив на 23,6% показатели 2018 года.В России подобную акцию с 2013 года проводит ООО "Блэк Фрайдэй" на сайте https://www.blackfridaysale.ru/.В 2016 году в России Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) решила не участвовать в проводимой акции, организуя альтернативную, которая получила название "Настоящая черная пятница", ее сайт – https://b-friday.com/ В результате в совокупности в российской "черной пятнице" участвовали порядка 500 магазинов.В 2019 году акция стартовала 29 ноября. По данным Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), россияне за три дня распродаж "черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем в 2018 году. В 2019 году, по данным исследования онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", больше всего в "черную пятницу" россияне интересовались электроникой. Пик интереса к категории был 29 ноября, а с 22 ноября спрос вырос почти на 40%. Чаще всего пользователи "Яндекс.Маркета" искали телевизоры, мобильные телефоны, наушники и умные часы и были готовы потратить около 12,5 тысячи рублей. Кроме того, по данным сервиса, на "черную пятницу" россияне покупают компьютерную технику – ноутбуки и комплектующие – видеокарты и процессоры. В 2019 году пользователи были готовы потратить в среднем 54 тысячи рублей на ноутбук и 7,9 тысячи рублей на комплектующие. Также в 2019 году на 38% вырос спрос на бытовую технику. Во время распродажи активнее всего жители России интересовались микроволновками и роботами-пылесосами и готовы были потратить на покупку около 9,3 тысячи рублей. В 1,5 раза возросло количество заказов на товары для красоты. Чаще всего клиенты маркетплейса покупали патчи для глаз, филлеры для волос и сыворотки для лица.В 2020 году в России акция стартует в 00:00 по Москве 27 ноября и продлится до 23:59 29 ноября. Акция является всероссийской, в распродаже примут участие все регионы страны. При этом на сайте начало распродаж анонсировали 26 ноября в 00:00. В акции традиционно примут участие более 200 российских магазинов и онлайн площадок. Среди крупнейших ее участников эксперты отметили интернет-магазины Wildberries, Ozon, Citilink, Lamoda, "Детский мир", Холодильник.ру, "Перекресток-Онлайн", Отто, Wargaming, "РосТелеком". Участники акции заявляют скидки от 20% до 70%, причем по некоторым товарам – 90%. Также большие скидки ждут продукцию, на которую во время пандемии мог снизится спрос, в частности, товары для красоты. Аналитики прогнозируют, что больше всего продаж может состояться в онлайн-секторе. В офлайне на "черную пятницу" покупателям особо рассчитывать не стоит, поскольку в условиях введенных ограничений из-за COVID-19 проведение мощных маркетинговых акций для привлечения толп людей будет выглядеть просто безответственно. Между тем эксперты отмечают искусственное завышение цен перед началом распродаж "черной пятница" в более половины российских магазинов. Жесткого контроля над этим в России нет, поэтому честные скидки можно найти только у каждого четвертого продавца. Более выгодные предложения можно встретить в начале следующего года, когда наблюдается спад продаж, и ритейлеры снижают цены. В этот период бывают и осознанные "сливы" продукции по ценам ниже закупочных. Тогда у покупателей появляется шанс приобрести не только сезонные вещи, но и популярные универсальные товары по выгодным ценам. По данным экспертов, скидки выше 30% российских ритейлов – это чаще всего осознанный убыток. Либо неликвид для расчистки склада, либо штучный товар в расчете на повышение проходимости, посещаемости и как результат – выручки по другим позициям.Совершить по-настоящему выгодную покупку можно, по мнению экспертов, сверяя предварительно цены на товар в онлайн-агрегаторах и по кэшу поисковиков в интернете.То же мнение высказывали специалисты Роспотребнадзора. В частности, они отмечали, что слишком низкая цена может свидетельствовать о фальсифицированном или контрафактном товаре. Кроме того, следует обратить внимание на стоимость доставки – иногда скидка на товар может компенсироваться высокой ценой доставки. Стоит также выяснить и сроки доставки. Также аналитики советуют в период распродаж "черной пятницы" покупать только то, что действительно нужно, а не товары с большими скидками. Потому что формула "сэкономил – значит, заработал" считается самообманом. Любое приобретение даже со скидкой в 90% – это трата денег, и выгодным оно будет только в случае, если это не импульсивная покупка, а то, что планировалось приобрести. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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