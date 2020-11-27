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https://ria.ru/20201127/proizvodstvo-1586645567.html
Россия передаст технологии производства "Спутник V" Индии и Южной Корее
Россия передаст технологии производства "Спутник V" Индии и Южной Корее
Россия уже заключила договоры о передаче технологии производства вакцины "Спутник V" с Индией, Кореей, идут переговоры с Китаем, Белоруссией, в Москву также... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:12
2020-11-27T17:12
южная корея
индия
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
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БУДАПЕШТ, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия уже заключила договоры о передаче технологии производства вакцины "Спутник V" с Индией, Кореей, идут переговоры с Китаем, Белоруссией, в Москву также приехали эксперты из Франции, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Уже заключены соглашения с Индией, Кореей, идут переговоры с Китаем и Белоруссией. Белорусская делегация сегодня работает в Москве. Сегодня работает группа из Франции, знакомится с технологией", - сказал он.По его словам, в Белоруссии уже проведены клинические исследования российской вакцины "Спутник V", идет процедура ее регистрации. Представители Франции приехали "просто оценить, посмотреть, это пока уровень экспертов".Ранее Мурашко в ходе визита в Будапешт заявил о том, что Российской Фонд прямых инвестиций готов передать Венгрии технологию производства вакцины "Спутник V".По его словам, конкуренция среди вакцин высокая, но необходимо исходить из интересов граждан, как это делает Россия, помогая другим государствам."На мой взгляд, нужно рассматривать эти продукты не так, как сегодня пытаются сделать – исключительно как бизнес-миссию, а рассматривать это с позиции интересов граждан, в первую очередь ориентироваться на борьбу с пандемией", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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южная корея, индия, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко

Россия передаст технологии производства "Спутник V" Индии и Южной Корее

17:12 27.11.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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БУДАПЕШТ, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия уже заключила договоры о передаче технологии производства вакцины "Спутник V" с Индией, Кореей, идут переговоры с Китаем, Белоруссией, в Москву также приехали эксперты из Франции, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Уже заключены соглашения с Индией, Кореей, идут переговоры с Китаем и Белоруссией. Белорусская делегация сегодня работает в Москве. Сегодня работает группа из Франции, знакомится с технологией", - сказал он.
По его словам, в Белоруссии уже проведены клинические исследования российской вакцины "Спутник V", идет процедура ее регистрации. Представители Франции приехали "просто оценить, посмотреть, это пока уровень экспертов".
Ранее Мурашко в ходе визита в Будапешт заявил о том, что Российской Фонд прямых инвестиций готов передать Венгрии технологию производства вакцины "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
По его словам, конкуренция среди вакцин высокая, но необходимо исходить из интересов граждан, как это делает Россия, помогая другим государствам.
"На мой взгляд, нужно рассматривать эти продукты не так, как сегодня пытаются сделать – исключительно как бизнес-миссию, а рассматривать это с позиции интересов граждан, в первую очередь ориентироваться на борьбу с пандемией", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяИндияВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил Мурашко
 
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