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Автобусный парк муниципалитетов Приамурья обновят за три года
Автобусный парк муниципалитетов Приамурья обновят за три года
Парк пассажирских автобусов в районах Амурской области обновят за три года благодаря уникальной программе помощи муниципалитетам, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:36
2020-11-27T08:36
василий орлов
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя - РИА Новости. Парк пассажирских автобусов в районах Амурской области обновят за три года благодаря уникальной программе помощи муниципалитетам, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В 2020 году будет распределено 49 автобусов, основная часть уже поступила в районы. Сейчас Минтранс области со всех территорий собрал потребность в обновлении пассажирской техники на 2021 год, в будущем году планируется распределить 29 единиц 16 муниципальным образованиям, формируется план на 2022 год. Таким образом, за три года мы обновим муниципальный автобусный парк, и потребность, обозначенная администрациями, будет закрыта", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.Порядок поддержки бюджетов муниципалитетов для организации транспортного обслуживания населения в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Амурской области" разработало министерство транспорта и дорожного хозяйства по поручению Орлова.К концу 2020 года в рамках правительственной поддержки в 19 городов и районов поступает транспорт отечественного производства трех марок: автобусы МАЗ 206086, Газель Next и ПАЗ."Транспортный сектор - ключевое направление в работе Минтранса, мы разработали проект, в рамках которого законом об областном бюджете утверждено ежегодное в течение трех лет распределение субсидии по 50 миллионов рублей бюджетам муниципальных образований. Эта мера не только даст возможность обновить парк автобусов в муниципалитетах, но и усилит маршрутную сеть, а также поддержит наши автопредприятия", - приводятся в сообщении правительства слова министра транспорта области Александр Зеленин.Такая мера поддержки в 2020 году реализуется впервые. В задачу Минтранса входит обновление парка пассажирской техники на муниципальных и межмуниципальных регулярных перевозках. Всего планируется приобрести около 100 автобусов.
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василий орлов, амурская область, общество

Автобусный парк муниципалитетов Приамурья обновят за три года

08:36 27.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска
Вид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя - РИА Новости. Парк пассажирских автобусов в районах Амурской области обновят за три года благодаря уникальной программе помощи муниципалитетам, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"В 2020 году будет распределено 49 автобусов, основная часть уже поступила в районы. Сейчас Минтранс области со всех территорий собрал потребность в обновлении пассажирской техники на 2021 год, в будущем году планируется распределить 29 единиц 16 муниципальным образованиям, формируется план на 2022 год. Таким образом, за три года мы обновим муниципальный автобусный парк, и потребность, обозначенная администрациями, будет закрыта", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
Порядок поддержки бюджетов муниципалитетов для организации транспортного обслуживания населения в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Амурской области" разработало министерство транспорта и дорожного хозяйства по поручению Орлова.
К концу 2020 года в рамках правительственной поддержки в 19 городов и районов поступает транспорт отечественного производства трех марок: автобусы МАЗ 206086, Газель Next и ПАЗ.
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"Транспортный сектор - ключевое направление в работе Минтранса, мы разработали проект, в рамках которого законом об областном бюджете утверждено ежегодное в течение трех лет распределение субсидии по 50 миллионов рублей бюджетам муниципальных образований. Эта мера не только даст возможность обновить парк автобусов в муниципалитетах, но и усилит маршрутную сеть, а также поддержит наши автопредприятия", - приводятся в сообщении правительства слова министра транспорта области Александр Зеленин.
Такая мера поддержки в 2020 году реализуется впервые. В задачу Минтранса входит обновление парка пассажирской техники на муниципальных и межмуниципальных регулярных перевозках. Всего планируется приобрести около 100 автобусов.
 
Василий ОрловАмурская областьОбщество
 
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