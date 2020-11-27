https://ria.ru/20201127/priamure-1586549698.html

Автобусный парк муниципалитетов Приамурья обновят за три года

Автобусный парк муниципалитетов Приамурья обновят за три года

Парк пассажирских автобусов в районах Амурской области обновят за три года благодаря уникальной программе помощи муниципалитетам, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:36

2020-11-27T08:36

2020-11-27T08:36

василий орлов

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя - РИА Новости. Парк пассажирских автобусов в районах Амурской области обновят за три года благодаря уникальной программе помощи муниципалитетам, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В 2020 году будет распределено 49 автобусов, основная часть уже поступила в районы. Сейчас Минтранс области со всех территорий собрал потребность в обновлении пассажирской техники на 2021 год, в будущем году планируется распределить 29 единиц 16 муниципальным образованиям, формируется план на 2022 год. Таким образом, за три года мы обновим муниципальный автобусный парк, и потребность, обозначенная администрациями, будет закрыта", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.Порядок поддержки бюджетов муниципалитетов для организации транспортного обслуживания населения в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Амурской области" разработало министерство транспорта и дорожного хозяйства по поручению Орлова.К концу 2020 года в рамках правительственной поддержки в 19 городов и районов поступает транспорт отечественного производства трех марок: автобусы МАЗ 206086, Газель Next и ПАЗ."Транспортный сектор - ключевое направление в работе Минтранса, мы разработали проект, в рамках которого законом об областном бюджете утверждено ежегодное в течение трех лет распределение субсидии по 50 миллионов рублей бюджетам муниципальных образований. Эта мера не только даст возможность обновить парк автобусов в муниципалитетах, но и усилит маршрутную сеть, а также поддержит наши автопредприятия", - приводятся в сообщении правительства слова министра транспорта области Александр Зеленин.Такая мера поддержки в 2020 году реализуется впервые. В задачу Минтранса входит обновление парка пассажирской техники на муниципальных и межмуниципальных регулярных перевозках. Всего планируется приобрести около 100 автобусов.

https://ria.ru/20201124/zhkkh-1586020470.html

амурская область

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василий орлов, амурская область, общество