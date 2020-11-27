МИД прокомментировал поездку Помпео на Голанские высоты
12:04 27.11.2020 (обновлено: 12:21 27.11.2020)
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посещение госсекретарем США Майком Помпео оккупированных Голанских высот говорит о пренебрежительном отношении Вашингтона к международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Помпео на прошлой неделе прибыл с визитом в Израиль. Американские СМИ писали о его намерении посетить, в том числе, Голанские высоты, но госдепартамент США отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. Затем в четверг утром о своем намерении посетить Голанские высоты заявил сам Помпео. Позднее израильский государственный телеканал "Кан" сообщил, что Помпео посетил Голаны.
“Мы расцениваем это как очередное свидетельство откровенно пренебрежительного отношения США к общепризнанным международно-правовым принципам ближневосточного урегулирования. Попытки американской администрации придать таким образом легитимность незаконным израильским поселениям противоречит уставу ООН и резолюциям Совета безопасности”, - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
“Мы подтверждаем принципиальную позицию России относительно незаконности строительства Израиля поселений на землях, захваченных в 1967 году. Исходим из того, что подобная практика препятствует усилиям по перезапуску переговорного процесса, направленного на установление справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в ближневосточном регионе”, - добавила она.
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