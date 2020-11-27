Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/pompeo-1586584590.html
МИД прокомментировал поездку Помпео на Голанские высоты
МИД прокомментировал поездку Помпео на Голанские высоты
Посещение госсекретарем США Майком Помпео оккупированных Голанских высот говорит о пренебрежительном отношении Вашингтона к международному праву, заявила... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:04
2020-11-27T12:21
мария захарова
голанские высоты
майк помпео
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585484275_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_dc9b56a82b32d727acc5fd90366ac4e1.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посещение госсекретарем США Майком Помпео оккупированных Голанских высот говорит о пренебрежительном отношении Вашингтона к международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Помпео на прошлой неделе прибыл с визитом в Израиль. Американские СМИ писали о его намерении посетить, в том числе, Голанские высоты, но госдепартамент США отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. Затем в четверг утром о своем намерении посетить Голанские высоты заявил сам Помпео. Позднее израильский государственный телеканал "Кан" сообщил, что Помпео посетил Голаны.“Мы подтверждаем принципиальную позицию России относительно незаконности строительства Израиля поселений на землях, захваченных в 1967 году. Исходим из того, что подобная практика препятствует усилиям по перезапуску переговорного процесса, направленного на установление справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в ближневосточном регионе”, - добавила она.
https://ria.ru/20201125/nebenzya-1586333606.html
голанские высоты
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585484275_25:0:2756:2048_1400x0_80_0_0_82d86fcdef05562231b5012eb1a30a0a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, голанские высоты, майк помпео, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД прокомментировал поездку Помпео на Голанские высоты

12:04 27.11.2020 (обновлено: 12:21 27.11.2020)
 
© REUTERS / Patrick Semansky/Pool Госсекретарь США Майк Помпео во время посещения Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео во время посещения Голанских высот - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© REUTERS / Patrick Semansky/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посещение госсекретарем США Майком Помпео оккупированных Голанских высот говорит о пренебрежительном отношении Вашингтона к международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Помпео на прошлой неделе прибыл с визитом в Израиль. Американские СМИ писали о его намерении посетить, в том числе, Голанские высоты, но госдепартамент США отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. Затем в четверг утром о своем намерении посетить Голанские высоты заявил сам Помпео. Позднее израильский государственный телеканал "Кан" сообщил, что Помпео посетил Голаны.

“Мы расцениваем это как очередное свидетельство откровенно пренебрежительного отношения США к общепризнанным международно-правовым принципам ближневосточного урегулирования. Попытки американской администрации придать таким образом легитимность незаконным израильским поселениям противоречит уставу ООН и резолюциям Совета безопасности”, - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

“Мы подтверждаем принципиальную позицию России относительно незаконности строительства Израиля поселений на землях, захваченных в 1967 году. Исходим из того, что подобная практика препятствует усилиям по перезапуску переговорного процесса, направленного на установление справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в ближневосточном регионе”, - добавила она.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 20:01
Небензя назвал визит Помпео на Голанские высоты провокацией
 
Мария ЗахароваГоланские высотыМайк ПомпеоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
Лента новостейМолния