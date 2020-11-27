https://ria.ru/20201127/pompeo-1586584590.html

МИД прокомментировал поездку Помпео на Голанские высоты

МИД прокомментировал поездку Помпео на Голанские высоты

Посещение госсекретарем США Майком Помпео оккупированных Голанских высот говорит о пренебрежительном отношении Вашингтона к международному праву, заявила... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:04

2020-11-27T12:04

2020-11-27T12:21

мария захарова

голанские высоты

майк помпео

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посещение госсекретарем США Майком Помпео оккупированных Голанских высот говорит о пренебрежительном отношении Вашингтона к международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Помпео на прошлой неделе прибыл с визитом в Израиль. Американские СМИ писали о его намерении посетить, в том числе, Голанские высоты, но госдепартамент США отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. Затем в четверг утром о своем намерении посетить Голанские высоты заявил сам Помпео. Позднее израильский государственный телеканал "Кан" сообщил, что Помпео посетил Голаны.“Мы подтверждаем принципиальную позицию России относительно незаконности строительства Израиля поселений на землях, захваченных в 1967 году. Исходим из того, что подобная практика препятствует усилиям по перезапуску переговорного процесса, направленного на установление справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в ближневосточном регионе”, - добавила она.

https://ria.ru/20201125/nebenzya-1586333606.html

голанские высоты

сша

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мария захарова, голанские высоты, майк помпео, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире