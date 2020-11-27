https://ria.ru/20201127/polsha-1586620192.html

Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Белоруссии

Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Белоруссии

Варшава предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы "ее экономика рухнула", заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:32

2020-11-27T14:32

2020-11-27T14:55

протесты в белоруссии

александр лукашенко

польша

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Варшава предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы "ее экономика рухнула", заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во время встречи с коллективом шестой городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их планы в отношении страны. При этом Лукашенко уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и "это оригиналы". Лукашенко начал озвучивать данные по состоянию на середину августа, после того как в Белоруссии прошли выборы президента.Как сообщил Лукашенко, в конце августа Варшава предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы "ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми". "Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса", - озвучил замыслы польской стороны глава республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и их перемещении с улиц во дворы. Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире