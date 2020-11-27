https://ria.ru/20201127/politika-1586569453.html

Круглый стол о причинах глобального информационного противостояния

Круглый стол о причинах глобального информационного противостояния

1 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Двухцветный мир: борьба за правду".

2020-11-27T10:58

2020-11-27T10:58

2020-11-27T16:32

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Задать вопросК участию приглашены:- официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА;- собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин БОГДАНОВ;- руководитель RT France Ксения ФЕДОРОВА;- декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярослав СКВОРЦОВ;- член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ- глава Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;- секретарь Союза журналистов России Тимур ШАФИР;- основатель телеканала "Царьград" Константин МАЛОФЕЕВ;- руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Петр ФЕДОРОВ;- главный редактор агентства "Anna News" Анатолий МАТВИЙЧУК.Модератор: директор по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ.Завершающийся 2020-й стал годом глобальных событий, изменивших мир. Самое главное из них – пандемия. Именно она отвлекла внимание от обострения вечной проблемы – разделения мира на два лагеря: США с союзниками и их противники, борьба с которыми ведется на экономическом, военно-политическом, информационном уровнях. Огромную роль в происходящем играют ведущие мировые СМИ, которые "глушат", маркируют как "недостоверные" или "необъективные" российские, пророссийские и альтернативные точки зрения.Дискредитация медиа России обрела ещё больший размах с момента включения в информационное противоборство глобальных платформ – Facebook, Twitter, YouTube. Площадки без объяснения причин маркируют контент российских СМИ "государственной пропагандой", ограничивают к нему доступ, удаляют отдельные аккаунты и группы. По сути, осуществляя цензуру, запрещённую Конституцией РФ. Как на это должна и будет реагировать отечественная медиа-отрасль?В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие темы: глобальное информационное противостояние и его причины; борьба за умы, новые каналы и инструменты; предвзятая модерация или цензура: куда ведёт этот путь и как с этим бороться? Также в ходе круглого стола состоится презентация исследования медиагруппы "Осьминог: Вмешательство России в выборы США".Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы