Круглый стол о причинах глобального информационного противостояния
10:58 27.11.2020 (обновлено: 16:32 27.11.2020)
1 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Двухцветный мир: борьба за правду".
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К участию приглашены:
- официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА;
- собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин БОГДАНОВ;
- руководитель RT France Ксения ФЕДОРОВА;
- декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярослав СКВОРЦОВ;
- член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ
- глава Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- секретарь Союза журналистов России Тимур ШАФИР;
- основатель телеканала "Царьград" Константин МАЛОФЕЕВ;
- руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Петр ФЕДОРОВ;
- главный редактор агентства "Anna News" Анатолий МАТВИЙЧУК.
Модератор: директор по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ.
Завершающийся 2020-й стал годом глобальных событий, изменивших мир. Самое главное из них – пандемия. Именно она отвлекла внимание от обострения вечной проблемы – разделения мира на два лагеря: США с союзниками и их противники, борьба с которыми ведется на экономическом, военно-политическом, информационном уровнях. Огромную роль в происходящем играют ведущие мировые СМИ, которые "глушат", маркируют как "недостоверные" или "необъективные" российские, пророссийские и альтернативные точки зрения.
Дискредитация медиа России обрела ещё больший размах с момента включения в информационное противоборство глобальных платформ – Facebook, Twitter, YouTube. Площадки без объяснения причин маркируют контент российских СМИ "государственной пропагандой", ограничивают к нему доступ, удаляют отдельные аккаунты и группы. По сути, осуществляя цензуру, запрещённую Конституцией РФ. Как на это должна и будет реагировать отечественная медиа-отрасль?
В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие темы: глобальное информационное противостояние и его причины; борьба за умы, новые каналы и инструменты; предвзятая модерация или цензура: куда ведёт этот путь и как с этим бороться? Также в ходе круглого стола состоится презентация исследования медиагруппы "Осьминог: Вмешательство России в выборы США".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА;
- собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин БОГДАНОВ;
- руководитель RT France Ксения ФЕДОРОВА;
- декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярослав СКВОРЦОВ;
- член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ
- глава Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- секретарь Союза журналистов России Тимур ШАФИР;
- основатель телеканала "Царьград" Константин МАЛОФЕЕВ;
- руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Петр ФЕДОРОВ;
- главный редактор агентства "Anna News" Анатолий МАТВИЙЧУК.
Модератор: директор по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ.
Завершающийся 2020-й стал годом глобальных событий, изменивших мир. Самое главное из них – пандемия. Именно она отвлекла внимание от обострения вечной проблемы – разделения мира на два лагеря: США с союзниками и их противники, борьба с которыми ведется на экономическом, военно-политическом, информационном уровнях. Огромную роль в происходящем играют ведущие мировые СМИ, которые "глушат", маркируют как "недостоверные" или "необъективные" российские, пророссийские и альтернативные точки зрения.
Дискредитация медиа России обрела ещё больший размах с момента включения в информационное противоборство глобальных платформ – Facebook, Twitter, YouTube. Площадки без объяснения причин маркируют контент российских СМИ "государственной пропагандой", ограничивают к нему доступ, удаляют отдельные аккаунты и группы. По сути, осуществляя цензуру, запрещённую Конституцией РФ. Как на это должна и будет реагировать отечественная медиа-отрасль?
В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие темы: глобальное информационное противостояние и его причины; борьба за умы, новые каналы и инструменты; предвзятая модерация или цензура: куда ведёт этот путь и как с этим бороться? Также в ходе круглого стола состоится презентация исследования медиагруппы "Осьминог: Вмешательство России в выборы США".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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