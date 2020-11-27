Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/politika-1586569453.html
Круглый стол о причинах глобального информационного противостояния
Круглый стол о причинах глобального информационного противостояния
1 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Двухцветный мир: борьба за правду".
2020-11-27T10:58
2020-11-27T16:32
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1586569453.jpg?1606483939
Задать вопросК участию приглашены:- официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА;- собственный корреспондент ВГТРК в&nbsp;США Валентин БОГДАНОВ;- руководитель RT France Ксения ФЕДОРОВА;- декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярослав СКВОРЦОВ;- член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ- глава Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;- секретарь Союза журналистов России Тимур ШАФИР;- основатель телеканала "Царьград" Константин МАЛОФЕЕВ;- руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Петр ФЕДОРОВ;- главный редактор агентства "Anna News" Анатолий МАТВИЙЧУК.Модератор: директор по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ.Завершающийся 2020-й стал годом глобальных событий, изменивших мир. Самое главное из них – пандемия. Именно она отвлекла внимание от обострения вечной проблемы – разделения мира на два лагеря: США с союзниками и их противники, борьба с которыми ведется на экономическом, военно-политическом, информационном уровнях. Огромную роль в происходящем играют ведущие мировые СМИ, которые "глушат", маркируют как "недостоверные" или "необъективные" российские, пророссийские и альтернативные точки зрения.Дискредитация медиа России обрела ещё больший размах с момента включения в информационное противоборство глобальных платформ – Facebook, Twitter, YouTube. Площадки без объяснения причин маркируют контент российских СМИ "государственной пропагандой", ограничивают к нему доступ, удаляют отдельные аккаунты и группы. По сути, осуществляя цензуру, запрещённую Конституцией РФ. Как на это должна и будет реагировать отечественная медиа-отрасль?В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие темы: глобальное информационное противостояние и его причины; борьба за умы, новые каналы и инструменты; предвзятая модерация или цензура: куда ведёт этот путь и как с этим бороться? Также в ходе круглого стола состоится презентация исследования медиагруппы "Осьминог: Вмешательство России в выборы США".Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о причинах глобального информационного противостояния

10:58 27.11.2020 (обновлено: 16:32 27.11.2020)
 
Читать ria.ru в
1 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Двухцветный мир: борьба за правду".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА;
- собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин БОГДАНОВ;
- руководитель RT France Ксения ФЕДОРОВА;
- декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярослав СКВОРЦОВ;
- член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ
- глава Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- секретарь Союза журналистов России Тимур ШАФИР;
- основатель телеканала "Царьград" Константин МАЛОФЕЕВ;
- руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Петр ФЕДОРОВ;
- главный редактор агентства "Anna News" Анатолий МАТВИЙЧУК.

Модератор: директор по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ.

Завершающийся 2020-й стал годом глобальных событий, изменивших мир. Самое главное из них – пандемия. Именно она отвлекла внимание от обострения вечной проблемы – разделения мира на два лагеря: США с союзниками и их противники, борьба с которыми ведется на экономическом, военно-политическом, информационном уровнях. Огромную роль в происходящем играют ведущие мировые СМИ, которые "глушат", маркируют как "недостоверные" или "необъективные" российские, пророссийские и альтернативные точки зрения.
Дискредитация медиа России обрела ещё больший размах с момента включения в информационное противоборство глобальных платформ – Facebook, Twitter, YouTube. Площадки без объяснения причин маркируют контент российских СМИ "государственной пропагандой", ограничивают к нему доступ, удаляют отдельные аккаунты и группы. По сути, осуществляя цензуру, запрещённую Конституцией РФ. Как на это должна и будет реагировать отечественная медиа-отрасль?

В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие темы: глобальное информационное противостояние и его причины; борьба за умы, новые каналы и инструменты; предвзятая модерация или цензура: куда ведёт этот путь и как с этим бороться? Также в ходе круглого стола состоится презентация исследования медиагруппы "Осьминог: Вмешательство России в выборы США".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
Лента новостейМолния