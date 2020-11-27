https://ria.ru/20201127/poklonskaya-1586565660.html
Поклонская заявила о желании остаться в политике
Поклонская заявила о желании остаться в политике
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:36
2020-11-27T10:36
2020-11-27T10:36
наталья поклонская
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии "Единая Россия".Выборы в ГД пройдут в 2021 году. ЕР выдвинет кандидатуры от партии.Она также добавила, что в любой должности будет "думать о людях и о тех задачах, которые поставлены нашим верховным главнокомандующим". "Я узнала политику, я вижу, что можно сделать в этой должности", - заметила парламентарий.Вместе с тем, Поклонская сообщила, что предыдущие выборы не были ее инициативой. "Я не просилась, чтобы меня взяли во фракцию "Единая Россия" и не просилась участвовать в выборах, и это честно",- сказала она.Поклонская возглавляла крымскую прокуратуру с марта 2014 по октябрь 2016 года. Она была избрана депутатом ГД VII созыва на выборах, состоявшихся 18 сентября 2016 года.
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наталья поклонская, госдума рф, единая россия, политика
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы
РФ по международным делам Наталья Поклонская
заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии "Единая Россия
".
Выборы в ГД пройдут в 2021 году. ЕР выдвинет кандидатуры от партии.
"Сама не знаю, пойду я на выборы или не пойду… Сейчас я жду, скажут – надо мне поддержать "Единую Россию" еще или не надо. Если не надо, меня должны по закону восстановить в предыдущей должности. Если надо – я пойду на выборы. Мое желание – да, я бы хотела остаться в политике, потому что та прокуратура сегодняшняя… Я не та, я стала немного другой", - заявила Поклонская в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу.
Она также добавила, что в любой должности будет "думать о людях и о тех задачах, которые поставлены нашим верховным главнокомандующим". "Я узнала политику, я вижу, что можно сделать в этой должности", - заметила парламентарий.
Вместе с тем, Поклонская сообщила, что предыдущие выборы не были ее инициативой. "Я не просилась, чтобы меня взяли во фракцию "Единая Россия" и не просилась участвовать в выборах, и это честно",- сказала она.
Поклонская возглавляла крымскую прокуратуру с марта 2014 по октябрь 2016 года. Она была избрана депутатом ГД VII созыва на выборах, состоявшихся 18 сентября 2016 года.