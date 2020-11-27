https://ria.ru/20201127/poklonskaya-1586565660.html

Поклонская заявила о желании остаться в политике

Поклонская заявила о желании остаться в политике

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:36

2020-11-27T10:36

2020-11-27T10:36

наталья поклонская

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии "Единая Россия".Выборы в ГД пройдут в 2021 году. ЕР выдвинет кандидатуры от партии.Она также добавила, что в любой должности будет "думать о людях и о тех задачах, которые поставлены нашим верховным главнокомандующим". "Я узнала политику, я вижу, что можно сделать в этой должности", - заметила парламентарий.Вместе с тем, Поклонская сообщила, что предыдущие выборы не были ее инициативой. "Я не просилась, чтобы меня взяли во фракцию "Единая Россия" и не просилась участвовать в выборах, и это честно",- сказала она.Поклонская возглавляла крымскую прокуратуру с марта 2014 по октябрь 2016 года. Она была избрана депутатом ГД VII созыва на выборах, состоявшихся 18 сентября 2016 года.

https://ria.ru/20201118/krym-1585104751.html

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наталья поклонская, госдума рф, единая россия, политика